Lorena Ponce de León: el divorcio con Lacalle Pou y su defensa a Laura Alonsoperez

Después de haber cerrado el ciclo de cinco años del programa Sembrando, que culminó con el mandato de Luis Lacalle Pou, Lorena Ponce de León se refirió a su divorcio con el expresidente y a las críticas que enfrentó Laura Alonsopérez, esposa de Yamandú Orsi, el pasado 1° de marzo; además, reconoció su “bichito” de la vocación política.

En diálogo con Búsqueda, la ex “primera dama” habló sobre su divorcio con Lacalle Pou en pleno mandato. “Había que hacer lo que había que hacer, que fue la separación, que es lo que se ve a distancia. Y la vida privada la mantuvimos”, expresó.

En esa línea, la exdirectora de Sembrando se refirió a la reacción de la población frente a su separación. “Voy a quebrar una lanza por los uruguayos, por el respeto, la mano en el hombro, el abrazo cálido. Por supuesto que había de las otras, pero lo que más tuvimos fue el apoyo de la gente. Uno pasa por momentos difíciles en la vida y obviamente nadie estaba tirando cohetes, pero tuvimos mucho cariño, por lo menos desde mi lado. Y me quedo con eso”, expresó.

Ponce de León también fue consultada sobre las críticas que recibió Alonsoperez por su festejo durante el cambio de mando.

“Creo que hay que tener mucho cuidado en el juzgar, ¿no? Cada uno se expresa como entiende que se tiene que expresar. Se expresó de la manera que ella quería expresarse y no está mal. Te puede gustar mucho, poquito, nada. Pero eso es un tema personal. No voy a juzgar absolutamente nada”, respondió.

La exdirectora de Sembrando aseguró que cuando las personas critican a otra, eso “habla” más de ellas que “del criticado”. “Que repasen un poco qué es lo que los movió a hacer la crítica. Es un repaso interior más que nada”, reflexionó.

En esa línea, la ex “primera dama” se refirió a cómo tomó las críticas que recibió mientras fue esposa de Lacalle Pou.

“Aprendí a no escuchar esas cosas. Las críticas constructivas las leo. Las que son con ponzoña, que se miren al espejo y hagan su trabajo con su terapeuta. Las críticas constructivas las leo porque son interesantes; nadie es perfecto, todos vinimos a aprender”.

Ponce de León recordó una crítica que recibió por su posición con respecto al aborto, después de haberse posicionado como “provida”. En aquel entonces, una usuaria le dijo: “Mirá, Loli, la próxima vez que hables sobre el tema te pido que menciones a las que sí abortamos, porque estoy arrepentida hasta el día de hoy y no sabés lo que me pesa, pero no por eso soy una mala persona”.

Según la exdirectora de Sembrando, pensó que la postura de la mujer era “interesante”. “Es desde un punto de vista que, al no vivirlo, no lo transmitís. Si puedo ser un canal para mostrar que hay gente que ha pasado por mucho dolor, más allá del arrepentimiento o del no arrepentimiento, porque no voy a juzgar, qué lindo que me lo haya contado”, expresó.

Sobre la posibilidad de dedicarse a la política, Ponce de León aseguró que “está el bichito”. “Me lo han propuesto, pero por ahora ya sé dónde estoy. Por ahora”, expresó.