Localizan al joven de 24 años que estaba desaparecido desde el 26 de febrero

Familiares y amigos de un joven de 24 años, que estaba desaparecido hace varios días, indicaron que el hombre fue localizado.

El hombre había sido visto por última vez el día 26 de febrero y su familia había presentado una denuncia policial por el caso. Además, ante la falta de novedades, habían convocado para este viernes 6 una movilización en la intersección de avenida Agraciada y San Quintín.

Desde la familia del joven y sus allegados agradecieron los mensajes y gestos de apoyo.

“Gracias por estar, por ayudar y por demostrar que la empatía y la solidaridad siguen presentes en nuestra sociedad”, señalaron.

