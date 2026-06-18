Lluvias, heladas y niebla: cómo estará el tiempo el fin de semana largo según Inumet

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El fin de semana largo que comenzará este viernes 19 de junio se perfila con dos caras bien marcadas: un viernes de paraguas abiertos y lluvias generalizadas, seguido de días muy fríos con heladas previstas para el sábado y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 0 °C, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

El viernes comenzará con condiciones frías en la mañana y frescas en la tarde. Se espera cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones en todo el país y probables tormentas aisladas en el norte. Hacia la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente desde el suroeste, con una disminución de la nubosidad y temperaturas en descenso.

Para ese día, las máximas se ubicarán entre 14 °C y 17 °C a lo largo del territorio nacional, mientras que las mínimas oscilarán entre 2 °C y 7 °C.

El sábado será la jornada más fría. Inumet prevé una mañana gélida, con heladas y heladas agrometeorológicas en distintas zonas del territorio. Además, se esperan nieblas y neblinas durante las primeras horas, con cielo algo nuboso.

Las temperaturas mínimas estarán entre 0 °C y 3 °C en todo el país, mientras que las máximas se situarán entre 13 °C y 15 °C.

El domingo continuará el tiempo invernal. La mañana volverá a presentarse muy fría y la tarde fresca, con cielo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones en el norte del país.

Para el cierre del fin de semana largo se prevén máximas de entre 12 °C y 16 °C y mínimas de entre 2 °C y 5 °C.

El frío previsto para el fin de semana largo podría ser apenas el comienzo. De acuerdo con el observatorio meteorológico MetSul, una intensa masa de aire polar ingresará a la región a partir del domingo, favoreciendo nuevas heladas y temperaturas muy bajas en Uruguay para la próxima semana, en un escenario plenamente invernal para el cierre de junio.