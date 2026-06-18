Lluvias, heladas y niebla: cómo estará el tiempo el fin de semana largo según Inumet
El organismo meteorológico pronostica un ambiente gélido marcado por condiciones inestables que irán mejorando después del viernes.
Generando audio…
18.06.2026 16:57
Montevideo Portal
El fin de semana largo que comenzará este viernes 19 de junio se perfila con dos caras bien marcadas: un viernes de paraguas abiertos y lluvias generalizadas, seguido de días muy fríos con heladas previstas para el sábado y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 0 °C, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).
El viernes comenzará con condiciones frías en la mañana y frescas en la tarde. Se espera cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones en todo el país y probables tormentas aisladas en el norte. Hacia la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente desde el suroeste, con una disminución de la nubosidad y temperaturas en descenso.
Para ese día, las máximas se ubicarán entre 14 °C y 17 °C a lo largo del territorio nacional, mientras que las mínimas oscilarán entre 2 °C y 7 °C.
El sábado será la jornada más fría. Inumet prevé una mañana gélida, con heladas y heladas agrometeorológicas en distintas zonas del territorio. Además, se esperan nieblas y neblinas durante las primeras horas, con cielo algo nuboso.
Las temperaturas mínimas estarán entre 0 °C y 3 °C en todo el país, mientras que las máximas se situarán entre 13 °C y 15 °C.
El domingo continuará el tiempo invernal. La mañana volverá a presentarse muy fría y la tarde fresca, con cielo nuboso y baja probabilidad de precipitaciones en el norte del país.
Para el cierre del fin de semana largo se prevén máximas de entre 12 °C y 16 °C y mínimas de entre 2 °C y 5 °C.
El frío previsto para el fin de semana largo podría ser apenas el comienzo. De acuerdo con el observatorio meteorológico MetSul, una intensa masa de aire polar ingresará a la región a partir del domingo, favoreciendo nuevas heladas y temperaturas muy bajas en Uruguay para la próxima semana, en un escenario plenamente invernal para el cierre de junio.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]