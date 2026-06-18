“Masa de aire polar intensa”: MetSul adelantó cuándo y dónde se desplomará el termómetro

El observatorio meteorológico MetSul, situado en la localidad gaúcha de São Leopoldo, advierte que los primeros días del invierno astronómico, que comienza el próximo domingo, serán extremadamente fríos. Esto ocurrirá a causa de “la llegada de una masa de aire frío de origen polar” que será la más intensa en lo que va del año

Según el informe, un frente frío avanzará por el sur de Brasil entre este viernes y el sábado, con lluvias, precediendo a una masa de aire frío que entrará el fin de semana y no será de gran intensidad, y solo mantendrá las temperaturas bajas.

Entre el lunes 22 y el martes 23, tras el paso de un segundo frente frío, “se prevé la llegada de una nueva masa de aire frío, de origen polar y de fuerte intensidad”.

Los datos analizados por MetSul indican que esta segunda incursión de aire frío podría hacer descender las temperaturas hasta los -3ºC en el nivel de 850 hPa (equivalente a 1500 metros de altitud) en Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Uruguay.

La parte más intensa de la masa de aire frío de origen polar se sentirá especialmente el lunes y el martes, y comenzará a debilitarse gradualmente durante la segunda mitad de la próxima semana. Sin embargo, en Uruguay podría producirse frío intenso el miércoles.

En los mapas divulgados por el Observatorio, se aprecia que buena parte del territorio uruguayo se verá afectado por el mismo fenómeno.

De acuerdo con la referencia de las ilustraciones, las tonalidades en violeta claro corresponden a temperaturas de entre 0 y -3 grados, mientras que el violeta intenso indica valores de entre -3 y -5. Precisamente, ese color oscuro es el que cubre parte de salto, Tacuarembó y Rivera en el mapa que proyecta el estado del tiempo para el miércoles 24.

Además, las previsiones de MetSul muestran un desplazamiento del frío hacia el sur de Uruguay el jueves 25.

El anuncio de MetSul coincide parcialmente con lo señalado ayer y hoy por el meteorólogo Guillermo Ramis, quien anunció que la próxima semana será “la fría”.