Llega el ciclón extratropical: Inumet emitió un aviso especial por tormentas “muy fuertes”

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial en el que advierte por tormentas fuertes y muy fuertes.
De acuerdo con el comunicado, “comienza a formarse un ciclón extratropical” sobre la provincia de Buenos Aires, Argentina, que avanzará hacia territorio uruguayo desde la tarde del sábado 11. Así, el organismo alerta por “tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes, principalmente en el litoral oeste, norte y parte del este” del país.
“En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo”, añade el comunicado de Inumet.
En el resto del territorio se esperan lluvias y tormentas “de menor intensidad”.
El aviso asegura que el fenómeno afectará al país hasta la madrugada del domingo 12 de octubre; durante el transcurso del día, “se espera que gradualmente las condiciones del tiempo mejoren”. No obstante, habrá “un marcado descenso de temperaturas”, principalmente en la zona sur, y estará ventoso en zonas costeras.
Inumet sugirió a la población que permanezca atenta a sus pronósticos oficiales.
