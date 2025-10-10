Locales

Agua va: a qué hora empiezan lluvias el fin de semana y por cuánto tiempo se extenderán

Montevideo Portal

El anuncio de lluvias y tormentas, y hasta incluso la eventualidad de un ciclón extratropical, son parte del pronóstico que distintos meteorólogos y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) formularon para este fin de semana.

En este marco, a medida que se aproximan el sábado y el domingo, los expertos también comenzaron a dar detalles más precisos de cómo evolucionarán las lluvias y desde qué hora se darán las precipitaciones.

“El tormentón arranca el sábado a la hora 20:00, por la zona oeste y litoral oeste. Ahí aparecen las primeras tormentas. Y mucho cuidado”, advirtió Nubel Cisneros en Subrayado (Canal 10).

Según dijo, la temperatura durante la jornada puede alcanzar los 34 °C en esa zona del territorio, por lo que esas condiciones “son las ideales para que se origine alguna tormenta puntualmente fuerte”.

Cisneros indicó que las condiciones mejorarán “muy rápidamente”, pero insistió con “tener cuidado en la noche del sábado”. El domingo en Montevideo iniciará con tormentas y lluvias, aunque mejorará en el correr de la mañana.

Por su parte, Guillermo Ramis dijo en Informativo Sarandí que “la complicación mayor es el domingo de mañana, con algunos chaparrones”. Esto también podría abarcar el sábado por la noche en algunas zonas del territorio, sumó.

“Es una pobre depresión frontal que no molesta”, indicó.

