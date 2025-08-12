Llamado laboral de UTEC con sueldo de $ 70 mil: requisitos y plazos para postularse

Locales

La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió tres llamados laborales con el objetivo de contratar analistas administrativos de carrera, por contratos de 12 meses renovables y un salario nominal de $ 70.186 por 40 horas semanales.

Los llamados exige radicación en Fray Bentos, Durazno o La Paz (Colonia) y requiere disponibilidad para movilización por el país.

Además, tiene varios requisitos excluyentes, entre ellos ser ciudadano natural o legal, no tener otro cargo público remunerado y un nivel de inglés intermedio.

También se necesita formación académica: “Egresados de carreras de nivel terciario, que corresponda a planes de estudio cuya duración deberá ser equivalente a dos años, como mínimo y en virtud de los cuales hayan obtenido título habilitante, diploma o certificado, preferentemente en áreas vinculadas a: administración y/o gestión, educación, ciencias económicas y ciencias sociales; o estudiantes de carreras universitarias de grado con un avance mínimo del 50%, preferentemente en áreas vinculadas a: administración y/o gestión, educación, ciencias económicas y ciencias sociales, que hayan aprobado al menos una materia en el año anterior a la fecha de postulación”.

En cuanto a experiencia, se requiere obligatoriamente “trabajo en administración en organizaciones educativas o similares incluyendo atención al público, realizando tareas similares de entre uno y dos años”.

Algunas de las tareas a realizar son: “Asistir a la Coordinación de Carrera en las diferentes actividades y procedimientos derivados de cada ejercicio académico; atender a estudiantes, docentes y personal en general, en relación con las diferentes demandas y requerimientos asociados a cada uno, tanto a nivel presencial como virtual; brindar apoyo para organizar y mantener actualizados los registros y documentación de la oferta educativa, así como el control de gestiones varias”.

Los interesados deben enviar su CV, el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales y los demás documentos necesarios en la sección de Capital Humano en la página web de UTEC, en las publicaciones del cargo “Analista Administrativo de Carrera”. Hay tiempo para postularse hasta el 21 de agosto a las 23:59 horas.

