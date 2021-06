Llamado a sala: edil del PN dijo que Cosse “se excusa en la pandemia para no dar la cara”

Política

Ediles del Partido Nacional de la Junta Departamental de Montevideo decidieron llamar a sala a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por la "utilización" de la comuna capitalina "como plataforma política".

El pasado miércoles Cosse comunicó que iba a asistir de forma virtual al llamado a sala que se realizará el viernes.

En conferencia de prensa, consignada por 970 Noticias (radio Universal), el edil Javier Barrios Bove sostuvo que "es insólito que la intendenta de Montevideo pretenda esta forma de comparecencia".

"Durante toda la pandemia el pleno de la Junta Departamental ha sesionado de forma presencial (...) hace 10 días se fijó la fecha para esta convocatoria y recién el día de ayer se nos comunicó que iba a venir de forma virtual", agregó.

Barrios Bove cree que "se están violando acuerdos políticos por los cuales se había esperado todo este tiempo. Si hubiese sido de forma virtual ya hubiésemos realizado este llamado".

"Creemos que el Frente Amplio (FA) y la intendenta de Montevideo no están teniendo la misma consideración que tienen en el Parlamento Nacional, donde convocan a ministros, los tienen durante horas y no importa la pandemia. Acá en la Junta Departamental la intendenta se excusa en la pandemia para no dar la cara, para esconderse a través de una cámara, y no querer venir a la Junta Departamental", añadió.

El edil nacionalista sostuvo que desde la oposición rechazan "el accionar de la intendenta" y su planteo de comparecer de forma virtual.

La postura del FA

Los ediles del FA en Montevideo emitieron un comunicado en el que recuerdan "la recomendación de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Junta Departamental de Montevideo de no realizar actividades en la sala de sesiones que superen la cantidad habitual de personas en una sesión ordinaria".

Además, consideran que" la dinámica del llamado a sala implica que se integre a la intendenta y su equipo a la cantidad de personas habituales en una sesión ordinaria".

La bancada del FA "acompaña la realización mediante plataforma virtual del llamado a sala, en el entendido de que es la mejor forma de cumplir con el mandato constitucional y simultáneamente cuidar la salud de todas y todos y aportar a la prevención de olas de contagio o eventuales cuarentenas que debiliten el funcionamiento del gobierno departamental en sus distintos poderes".

Por otra parte, sostienen que "la realización virtual ofrece mayores posibilidades de difusión y amplificación del llamado que aportan a la transparencia de los debates del legislativo departamental".