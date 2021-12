Llamado a sala a Lema: Díaz señala “situación crítica en Inisa por recorte presupuestal”

Política

La Cámara de Diputados aprobó un llamado a régimen de comisión general del ministro de Desarrollo Social (Mides) Martín Lema y las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) para el próximo lunes 20 de diciembre.

Las autoridades deberán brindar explicaciones sobre el funcionamiento del Inisa, asuntos presupuestales y conflictos con adolescentes en distintos centros.

En diálogo con Montevideo Portal, la diputada por el Frente Amplio (FA), Bettiana Díaz, sostuvo que hay “una situación crítica” y comentó que esto “sucede por el recorte presupuestal y la falta de planificación de esta administración en el Presupuesto Nacional desde el año 2020”.

“Desde que inicia la gestión y el Inisa define las áreas estratégicas a desarrollar y cómo las van a financiar, ya de pique no hubo posibilidad de acuerdo. Eso implicó que llegaran a la Rendición de Cuentas con muchos más recortes y muchas cosas sin hacer”, agregó.

Díaz señaló que “este recorte se expresa en la caída de convenios para medidas socioeducativas, que tienen que ver con más encierro de los adolescentes, y eso genera situaciones muy complejas”. “Eso está pasando en muchos centros, sobre todo en Colonia Berro, donde hay conflictos que terminan con trabajadores lastimados, adolescentes siendo atendidos por los médicos. Esta situación crítica tiene que ver con decisiones que ha ido tomando la administración y cómo se fueron desarmando los equipos que hacían la evaluación y derivación de los adolescentes. Esa decisión la tomó la presidenta de Inisa antes que asuman las otras dos directoras”, añadió.

La diputada frenteamplista cuestionó “la toma de decisiones que repercuten en la gestión y en el estado de situación de adolescentes y trabajadores”. Por otro lado, Díaz sostuvo que el Inisa hizo un llamado, “objetado por la Oficina Nacional del Servicio Civil, donde rebajan las condiciones de ingreso, y no se pide un nivel educativo mínimo ni una formación específica para esos educadores que tendrían que estar ingresando. Es un llamado que se hizo sin sorteos, de forma totalmente irregular”.

Díaz recordó que en agosto le expresaron a la presidenta del Inisa, Rossana de Olivera (Cabildo Abierto), que “así no había institucionalidad posible”, que “había demostrado que no tenía ningún tipo de competencia para ocupar ese lugar”. Además, recordó “los problemas de relacionamiento que tiene el oficialismo”, entre la presidenta del Inisa y una de las directoras, Sandra Etcheverry (Partido Nacional). La directora en representación del FA es Andrea Venosa, que también expresó diferencias con la conducción de la presidenta.

“El FA tiene un rol de propuesta y de control en el directorio. Entendemos que, así como está la situación queda demostrado que ese directorio no puede gestionar directamente. Hay ejemplos claros que tienen que ver con el maquillaje de números de metas que se traen al Parlamento. Es compleja la situación y para nosotros no hay otra salida posible en tanto el oficialismo no resuelva su situación”, concluyó.