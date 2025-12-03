Líderes de banda narco Los Colorados fueron imputados por triple homicidio

Judiciales

Dos hombres vinculados a Los Colorados, la banda narco que opera en Cerro Norte, fueron imputados por “homicidio muy especialmente agravado por concurso”, según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, este miércoles.

De acuerdo con el vocero, se dispusieron 120 días de prisión preventiva para ambos mientras continúa la investigación.

El homicidio se dio el pasado viernes 3 de octubre en Casabó. Las víctimas murieron de varios balazos que salieron de un auto que pasaba por las calles Chacras y 17 metros. Los muertos tenían 68, 43 y 23 años. Testigos relataron a los efectivos que acudieron a la escena que los tres fallecidos estaban arreglando un auto y pasó el otro vehículo, desde donde salieron los proyectiles.

El pasado lunes 1º de diciembre, la Policía detuvo a dos líderes de Los Colo en el marco de la investigación de este triple homicidio. Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que uno de los detenidos es el hermano de “el Colo”, el joven de 23 años que fue protagonista de una balacera en pleno Buceo a principios de este año como producto de una guerra narco entre Los Colorados y Los Suárez.

