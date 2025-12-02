Judiciales

Detuvieron a dos cabecillas de Los Colorados, la banda narco que opera en Cerro Norte

La Policía detuvo a dos líderes de la banda narco Los Colorados, que opera en Cerro Norte. La orden fue emitida por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación por un triple homicidio ocurrido el pasado 3 de octubre, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que uno de los detenidos es el hermano de “El Colo”, el joven de 23 años que fue protagonista de una balacera en pleno Buceo a principios de este año como producto de una guerra narco entre Los Colorados y Los Suárez.

Los dos cabecillas de Los Colo detenidos este lunes cayeron después de que la Policía investigara un triple asesinato ocurrido en la tarde del 3 de octubre en el barrio Casabó (Montevideo).

Las víctimas murieron de varios balazos, que salieron de un auto que pasaba por las calles Chacras y 17 metros, según informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal.

Los muertos tenían 68, 43 y 23 años. Testigos relataron a la Policía que los tres fallecidos estaban arreglando un auto cuando pasó el otro vehículo, desde donde salieron los proyectiles.

Los tres fallecidos fueron heridos en el abdomen y el tórax. Pese a que llegaron a ser trasladados a un centro asistencial por un familiar, se constataron los tres decesos.