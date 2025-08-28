Comisión del Senado aprobó el cambio de la edad permitida para casarse, con una excepción

Locales

Con el voto de todos los partidos políticos, la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado aprobó el proyecto que de ley que modifica la edad para contraer matrimonio en el país: será desde los 18 años, con excepciones.

La senadora Liliam Kechichan dijo a Subrayado que el proyecto de ley se gestó durante la legislatura del último período de gobierno después de haber recibido a Unicef y Naciones Unidas.

“A nivel internacional, se trabaja mucho en contra del matrimonio infantil y se declara que son niños las personas hasta los 18 años. Uruguay tenía un desfasaje en su legislación”, expresó la legisladora frenteamplista.

En ese sentido, la comisión del Senado votó a favor de que las personas puedan casarse a partir de los 18 años. De todos modos, el proyecto indica que quienes quieran contraer matrimonio a los 16 —como lo establece la legislación actual— podrán hacerlo con el aval de su padre, madre o tutor y la autorización de un juez.

Kechichian estimó que el proyecto de ley se vote durante las primeras semanas de setiembre en el Senado, para luego pasar a Diputados.

Tal como informáramos, la legislación actual permite el matrimonio a partir de los 16 años con la autorización de quienes ejercen la patria potestad. La nueva propuesta busca que la intervención de un juez sea obligatoria en todos los casos de menores de 18 años, y que la falta de este requisito implique que el matrimonio no se concrete.

El cambio se basa en un informe solicitado por el Senado al Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, al que accedió Montevideo Portal. El documento sostiene que no existe una norma internacional que prohíba el matrimonio antes de los 18 años y que las propias recomendaciones internacionales admiten excepciones para adolescentes de 16 y 17 años en “circunstancias excepcionales” y con autorización judicial.

Para el instituto, subir la edad mínima no evitaría problemas como embarazos precoces, deserción escolar o violencia doméstica, ya que estas situaciones no ocurren “exclusivamente dentro del matrimonio”.

Entre las alternativas analizadas, la que defiende la comisión es mantener el régimen actual de 16 años con consentimiento parental, sumando la obligatoriedad de un control judicial para validar el matrimonio, con sanción de no concebirse si se omite este paso.

El diputado del Partido Nacional y expresidente del INAU Pablo Abdala, expresó su apoyo a la propuesta con control judicial y rechazó la iniciativa de elevar el límite a 18 años. “Yo me opongo radicalmente. Creo que es una enorme contradicción con relación al paradigma al que todos nos afiliamos hoy, que es reconocer a los adolescentes como sujetos de derechos antes de cumplir los 18 años”, dijo a Montevideo Portal.

Abdala cuestionó los argumentos de prevención de abusos como justificación para aumentar la edad, ya que “la solución a ese tipo de eventualidades” no es aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, porque “eso puede ocurrir de la misma forma que el embarazo adolescente sin necesidad de que se contraiga matrimonio”. Y enfatizó en que “cualquier forma de explotación y de abuso es independiente de que se haya celebrado un matrimonio o no”.

Además, afirmó que en Uruguay no se registran prácticas culturales como matrimonios forzados que justifiquen la prohibición total: “Eso en el Uruguay ya sabemos que no acontece”, afirmó el diputado.

La comisión del Senado continúa el estudio del tema y se espera que la propuesta de mantener los 16 años con consentimiento parental más control judicial sea la que llegue a votación. De aprobarse, pasará a la Cámara de Diputados para su consideración. Abdala adelantó que defenderá esta postura, ya que aumentando la edad para casarse, se están “restringiendo derechos”, lo que para el diputado del Partido Nacional, “no corresponde”.