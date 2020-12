Lema: reglamentación del derecho a reunión “tendrá un plazo y tendrá todas las garantías”

Política

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que se tratará el tema con celeridad, pero que no hay un límite establecido, más que el formal.

El presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, aseguró este jueves que la reglamentación del artículo 38 de la Constitución, que establece el derecho a reunión, será momentáneo y que contará con todas las garantías para la población.

En declaraciones al programa Así Nos Va en Radio Carve, Lema explicó que no hay un límite de tiempo para aprobarlo, más allá del carácter formal de grave y urgente y es por el contexto de emergencia sanitaria. "

"Las situaciones estas todos sabemos que son complicadas y que uno no puede tomar determinaciones a la ligera, ni tampoco prolongar decisiones o acciones que ya prácticamente las tienen definidas. Entonces, el sentido de la celeridad, el sentido de darle un tratamiento lo mayor dinámico posible básicamente lo requiere por lo que es el contexto sanitario", explicó.

"Esta situación requiere que una vez que hay una decisión tomada, actuar con rapidez e inmediatez. Por eso es la idea de que mañana (viernes) quede aprobada la iniciativa que provenga del Poder Ejecutivo, pero no es porque haya un plazo formal ni nada por el estilo", agregó.

Por otra parte, ante los reclamos de diferentes dirigentes del Frente Amplio sobre la delgada línea de las libertades de las personas, Lema aseguró que, como toda iniciativa que refiere al cumplimiento estricto de la Constitución, "no hay ningún tipo de elemento que no vaya en la línea de mayores garantías".

"No se trata de que uno quiera limitar algún derecho constitucional ni nada por el estilo, la realidad es que el artículo 38 es claro que cuando pueda ponerse en juego la disposiciones sanitarias, ahí es posible reglamentarla al respecto. Por otro lado, el contexto sanitario está. Entonces ¿cuál es el mensaje de todo lo que podemos llegar a discutir del punto de vista formal? El mensaje es que hay diferentes tipo de reuniones o aglomeraciones que pueden generar un alto nivel de riesgo de contraer el virus. Esto, en definitiva, es una herramienta que le permite al gobierno un monitoreo a los efectos de poner posibilidad de actuación en diferentes reuniones que puedan comprometer la salud de todos", aseguró.

Además, el presidente de la Cámara Baja informó que, por conversaciones que tuvo en la noche de ayer, esta reglamentación será temporal y habrá un plazo determinado. En este sentido, Lema reiteró que claramente esta reglamentación refiere a un contexto y no a un espíritu de que la medida permanezca de forma definitiva porque, según Lema, esto "no tendría sentido".

Sobre el contenido del proyecto, Lema dijo que no puede pronunciarse al respecto porque en ese momento no tenía conocimiento del proyecto de ley y como son temas de mucha sensibilidad, por respeto a esta situación, dijo que no adelantará cómo se instrumentará. "Lo que sí puedo decir con tranquilidad es que es momentáneo y que se darán todas las garantías, como debe ser, en cualquier caso", concluyó.