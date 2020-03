Lema aseguró que el dinero ahorrado en partidas de prensa irá “adonde más se necesite”

Política

Montevideo Portal

La Cámara de Diputados votó este miércoles dejar de recibir las partidas de prensa mensuales, cifra que ascendía a 32.000 pesos nominales.

Sin embargo, el destino de estos recursos generó una polémica porque la bancada frenteamplista (con el apoyo del diputado del PERI, César Vega) votó donarlos al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), pero la coalición multicolor votó que queden en las arcas del Estado para que el Poder Ejecutivo decida más adelante qué destino conviene darles.

En total, el dinero destinado a partidas de prensa entre toda la Cámara de Representantes es más de tres millones de pesos mensuales. La bancada opositora planeó donarlo, pero la medida planteada por el oficialismo genera un ahorro que, una vez en Rentas Generales, el Poder Ejecutivo analizará a qué oficina destinarlo.

En conversación con Montevideo Portal, el presidente de la cámara, el nacionalista Martín Lema, expresó que no se le dio un destino específico "porque hubo varias propuestas". Entre ellas, que los recursos se donen al Banco de Previsión Social, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado o al Ministerio de Desarrollo Social.

"Si lo mandamos al Sinae y de repente ahí tienen una buena cobertura, el ahorro que generamos no necesariamente va a redundar en la mayor eficiencia, por eso no quisimos darle un destino determinado", aseveró.

"Esos más de tres millones de pesos por mes que se van a generar de ahorros en Diputados pueden tener una multiplicidad de destinos que todos serían justificables, pero en el contexto no corresponde, desde el Parlamento, arbitrariamente, decir a dónde deberían ir, porque no necesariamente se darían de la forma más eficiente", expresó Lema.

"Establecimos que el gobierno, con este ahorro, dirija esos recursos adonde entienda que van a contribuir de forma más eficiente en la situación en que está el país", señaló.

"Propuestas había una cantidad", dijo Lema, "pero para determinar la eficiencia no corresponde que sea la Cámara de Representantes" la que lo haga.

Lema dijo que la cámara se ajusta de esta forma, por unanimidad, al "principio de austeridad" que requiere la crisis económica actual, debido a la propagación del coronavirus.

Uno de los que criticó la votación de la coalición multicolor fue el diputado frenteamplista Alejandro "Pacha" Sánchez, quien en su cuenta de Twitter escribió: "Una buena noticia y una mala. Hoy se votó por unanimidad la suspensión de la partida de prensa, pero lamentablemente las bancadas oficialistas no prestaron su voto para que el ahorro fuera al Sistema Nacional de Emergencias".

"Esos recursos podrían ser utilizados a partir de abril, cuando más se necesita. No entiendo qué nos pasa. Algo sencillo, fácil y necesario para actuar con urgencia, hoy se le dijo que no. Cuánto nos falta para estar a la altura", agregó.

Sin embargo, Lema dijo que la suspensión de la partida "es un tema que fue apoyado por unanimidad", por lo que "no tiene sentido buscar las diferencias".

"Cuando se sucedieron en nuestro país episodios que podrían haber provocado esta política de ahorros no sucedieron. En otros momentos el Frente Amplio no promovió estas políticas de ahorro y austeridad. Por ejemplo, en el tornado en Dolores o con las inundaciones. Ahí había necesidad de muchos compatriotas y no se dio esa iniciativa de ahorro en las partidas de prensa. Por eso no aporta nada al debate insistir en la división de quienes quieran darle otro destino cuando pudiendo predicar con el ejemplo en anteriores ocasiones no se hizo", concluyó Lema.

Montevideo Portal