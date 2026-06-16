Lema: “hay una pérdida de confianza” en Lustemberg tras respuestas por caso de anestesista

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El senador nacionalista Martín Lema calificó como “decepcionante” la comparecencia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ante la Comisión de Salud del Senado, convocada para explicar la decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional aplicada a la anestesista María Inés Miralles, quien protagonizó la polémica muerte de Soledad Barrera durante un procedimiento quirúrgico.

“Fue decepcionante la comparecencia de hoy. La expectativa era que se reconociera el error claro, que se reconocieran los problemas que hubo en el proceso, y que se busquen corregirlos para dar garantías a los usuarios del sistema de salud”, afirmó el legislador tras la sesión.

Según Lema, pese a las explicaciones brindadas durante varias horas, continúan sin conocerse los fundamentos que llevaron al Ministerio de Salud Pública (MSP) a modificar la sanción recomendada por los organismos asesores. “Después de un largo debate sobre el tema, siguen las interrogantes”, señaló.

El senador remarcó que la profesional involucrada reconoció su responsabilidad en sede penal en un caso que terminó con el fallecimiento de una paciente y cuestionó que aún no se hayan explicado las razones para reducir la inhabilitación. “Todavía no sabemos por qué la ministra baja de cinco a tres años la inhabilitación para llevar adelante el ejercicio de anestesista”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la resolución del MSP terminó desacreditando el trabajo de la Comisión Honoraria de Salud Pública, cuyos integrantes habían recomendado una sanción más severa. En ese sentido, recordó que 11 de los 13 miembros del organismo renunciaron tras conocerse la decisión.

Lema también cuestionó la actuación administrativa de la cartera al señalar que el MSP no respondió dentro de plazo el recurso presentado por la anestesista, situación que, según afirmó, fue reconocida durante la comparecencia. “Esto quiere decir que el MSP quedó prácticamente en indefensión, omiso. Se dan por ciertos los argumentos de quien interpone el recurso que es la anestesista”, manifestó.

A juicio del legislador, la actuación del ministerio favoreció a la profesional sancionada y además se omitió informar determinados aspectos al Parlamento. “Cuando se vino al Senado y a Diputados, ya se sabía que el MSP no se defendió ante el recurso presentado por la profesional en cuestión, y no se dijo”, aseguró. “Por lo tanto, hay una pérdida de confianza en el actuar de la ministra y nos genera una profunda indignación”, agregó.

Consultado sobre si la pérdida de confianza en la ministra implica solicitar su renuncia, Lema evitó pronunciarse en ese sentido y planteó que la discusión debe centrarse en las garantías para los pacientes. “¿Cualquiera de los que estamos acá está dispuesta a someterse a una intervención quirúrgica con esta profesional actuando en tres años?”, cuestionó.

El senador también rechazó especular sobre una eventual relación entre la ministra y la anestesista involucrada, aunque insistió en que existen elementos objetivos que generan dudas sobre el proceso. “Yo prefiero no hacer presunciones”, afirmó. “Eso genera un cúmulo de dudas y aparte la forma en que fue presentado este tema por el MSP, fue presentado con muchísimos misterios. Recuerden cuando solicitaron la reserva de las actas en la versión taquigráfica en la comparecencia anterior el 5 de mayo”.

Por último, Lema señaló contradicciones entre los argumentos expuestos por la ministra durante la comparecencia y los fundamentos incluidos en la resolución administrativa. Según indicó, Lustemberg sostuvo que existieron problemas de forma que podrían justificar la modificación de la sanción, mientras que el texto de la resolución afirma que el procedimiento se desarrolló dentro del debido proceso.

“Hoy la ministra en la comparecencia habló de problemas de forma que podrían haber llevado al cambio de la inhabilitación. En la resolución que se afirma que baja de cinco a tres años, hace referencia a que fue dentro del debido proceso”, concluyó.

Días atrás se conoció una denuncia realizada en 2024 por profesionales del Hospital Italiano, quienes alertaron sobre presuntas irregularidades en el desempeño de la anestesista María Inés Miralles y manifestaron sospechas sobre un posible consumo problemático de fentanilo.