Justifique su respuesta

“No quedó claro”: senadores blancos pedirán información al MSP por renuncias de jerarcas

Carlos Camy señaló que la explicación de Cristina Lustemberg en comisión del Senado no fue suficiente. “Queremos más respuestas”, dijo.

05.05.2026 17:07

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Los senadores del Partido Nacional Carlos Camy y Martín Lema presentarán un pedido de informes para obtener más información acerca de las recientes renuncias del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La titular de la cartera, Cristina Lustemberg, y varios jerarcas fueron a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores. Allí, se dialogó sobre el tema, pero “no quedó del todo claro lo planteado”, dijo a la prensa Carlos Camy, pese a que este tema ocupó “gran parte de la reunión”.

“Seguramente haya alguna solicitud de información complementaria que vamos a estar impulsando con Martín Lema en la materia”, indicó el senador nacionalista.

Consultado respecto a qué comentó Lustemberg específicamente sobre las renuncias de Fernanda Nozar y Gilberto Ríos (exdirectora y exsubdirector de Salud, respectivamente), Camy mencionó que “algunas cosas” se realizaron sin acta pública, es decir, en “reserva”.

“Por tanto, queremos tener más respuestas”, sintetizó.

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