“No quedó claro”: senadores blancos pedirán información al MSP por renuncias de jerarcas

Montevideo Portal

Los senadores del Partido Nacional Carlos Camy y Martín Lema presentarán un pedido de informes para obtener más información acerca de las recientes renuncias del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La titular de la cartera, Cristina Lustemberg, y varios jerarcas fueron a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores. Allí, se dialogó sobre el tema, pero “no quedó del todo claro lo planteado”, dijo a la prensa Carlos Camy, pese a que este tema ocupó “gran parte de la reunión”.

“Seguramente haya alguna solicitud de información complementaria que vamos a estar impulsando con Martín Lema en la materia”, indicó el senador nacionalista.

Consultado respecto a qué comentó Lustemberg específicamente sobre las renuncias de Fernanda Nozar y Gilberto Ríos (exdirectora y exsubdirector de Salud, respectivamente), Camy mencionó que “algunas cosas” se realizaron sin acta pública, es decir, en “reserva”.

“Por tanto, queremos tener más respuestas”, sintetizó.