Política

Lazo: "Si no hay vacuna ni fecha de inicio no se puede decir que hay plan de vacunación"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, brindaron en la tarde de este martes una conferencia de prensa luego de comparecer ante la Comisión de Salud del Senado.

Delgado no ahondó en detalles sobre los plazos y las negociaciones con los laboratorios porque "hay acuerdos de confidencialidad con varios laboratorios" que impiden brindar estos datos.

Por su parte, el ministro de Salud Pública remarcó que el proceso de adjudicación de la vacuna "tiene que ofrecer certezas y estar basado en criterios exclusivamente científicos".

"Hemos permanecido en silencio durante muchos días pese a todo tipo de especulaciones. Hay que resistir las tentaciones cuando está en juego la salud de la población. A veces resulta extraño escuchar sugerencias como que no existe un plan nacional de vacunación. ¡Es absurdo! Uruguay tiene una trayectoria muy larga de vacunas que hay que respetar. Estamos en condición de decirles que tenemos un plan totalmente armado. Estamos en la cuarta versión del plan escrito", expresó Salinas y aseguró que un equipo de 23 personas trabaja sobre esto desde agosto.

"Tenemos el plan de vacunación. Sino podemos decir más en este momento es que tenemos limitación de orden legal", insistió, y agregó que en el "escenario de máxima" se planea vacunar a 2.836.000 personas.

Del otro lado

La senadora frentista Sandra Lazo, que integra la Comisión del Senado, respondió a estas declaraciones de Salinas en conversación con Informativo Sarandí.

"Se está todavía en proceso de negociación y no hay una fecha de inicio de vacunación. Lo que hay es por dónde se comenzaría a vacunar, pero si no tenemos vacuna ni fecha de inicio no podemos salir a decir que hay un plan de vacunación, más allá de la seriedad con que la asesoría científica lleva adelante la parte técnica de la búsqueda de las vacunas", dijo Lazo.

Señaló que "hubo demoras y confiabilidad en exceso con que la primera parte de la pandemia se pasó bastante holgadamente (...) Se ganó tiempo pero no se aprovechó". "Cuando llegó la hora fuerte, no se tomaron algunas decisiones. Y obvio que en el medio está el mercado y de eso somos conscientes", matizó luego.

"Las decisiones políticas en cuanto a la previsión hizo que saliéramos un poco tarde. Poner de ejemplo a países que ya están llevando la fase de a vacunación y decir que usan a la población de conejillos de Indias nos parece temerario", dijo en relación a las declaraciones de legisladores nacionalistas al respecto.

Lazo también se mostró preocupada por lo que sucede en el primer nivel de atención y advirtió que "todos los recursos humanos están abocado al Covid y hay otra clase de patologías que están quedando de lado".

Finalmente, negó que el FA haya criticado a los científicos en la comparecencia. "Nosotros dijimos que si nuestro país tenía un valor agregado era precisamente el asesoramiento del GACH", concluyó.