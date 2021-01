Locales

Salinas: “Es absurdo decir que no hay plan de vacunación. Tenemos uno totalmente armado”

Álvaro Delgado aseguró que Uruguay está “a punto de lograr el objetivo buscado” con respecto a la obtención de las vacunas", pero señaló que no se pueden dar más detalles por "acuerdos de confidencialidad con varios laboratorios".

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, brindaron en la tarde de este martes una conferencia de prensa luego de comparecer ante la Comisión de Salud del Senado.

Delgado aseguró que Uruguay está "a punto de lograr el objetivo buscado" con respecto a la obtención de las vacunas contra el coronavirus y que "el país eligió ir por el camino más seguro".

El secretario de Presidencia no ahondó en detalles sobre los plazos y las negociaciones con los laboratorios porque "hay acuerdos de confidencialidad con varios laboratorios" que impiden brindar estos datos.

"Uruguay se ha caracterizado por ser muy serio. No hablo del gobierno, sino del país. Queremos ser serios en el manejo de la vacuna también. (...) Esto implica no poder confirmar públicamente el acuerdo. Obviamente no vamos a hipotecar ninguna tratativa por dar una noticia anticipada y poner en riesgo el prestigio del país. (El objetivo es tener) las mejores vacunas lo antes posible". expresó Delgado.

Con respecto a la vacuna, insistió que "no se habla de la rápida ni la barata, se habla de la segura", y recordó que será gratuita y voluntaria. "Que la gente tenga confianza en la vacunación es clave", dijo.

Por su parte, el ministro de Salud Pública remarcó que el proceso de adjudicación de la vacuna "tiene que ofrecer certezas y estar basado en criterios exclusivamente científicos".

"Hemos permanecido en silencio durante muchos días pese a todo tipo de especulaciones. Hay que resistir las tentaciones cuando está en juego la salud de la población. A veces resulta extraño escuchar sugerencias como que no existe un plan nacional de vacunación. ¡Es absurdo! Uruguay tiene una trayectoria muy larga de vacunas que hay que respetar. Estamos en condición de decirles que tenemos un plan totalmente armado. Estamos en la cuarta versión del plan escrito", expresó Salinas y aseguró que un equipo de 23 personas trabaja sobre esto desde agosto.

Este grupo está integrado, entre otros, por profesionales de la división de Epidemiología del MSP, la Facultad de Medicina, de Química y de Ciencias y 11 científicos del GACH.

"Tenemos el plan de vacunación. Sino podemos decir más en este momento es que tenemos limitación de orden legal", insistió, y agregó que en el "escenario de máxima" se planea vacunar a 2.836.000 personas. De todas formas, dijo que hay tres escenarios posibles y que dependerá de las vacunas conseguidas y de lo que la OMS recomiende vacunar por país para obtener la inmunidad de rebaño.