Laura Tabárez: “La ayuda a Andrade debió haber sido la correcta, no con irregularidades"

La directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Canelones, Laura Tabárez, explicó cuáles fueron las "irregularidades" cometidas por el entonces director de la Agencia Tributaria canaria, Germán Casaravilla, en el trámite iniciado para regularizar la situación del senador Óscar Andrade.

"Yo cumplí con mi trabajo (...) No se cometió ninguna irregularidad (...) El procedimiento administrativo fue correcto", aseguró Casaravilla en una carta tras ser informado por el intendente Yamandú Orsi que fue cesado por las irregularidades.

Sin embargo, Tabárez aseguró en diálogo con 970 Noticias de Radio Universal que el contador sí cometió una serie de irregularidades. La explicación que da la directora de Recursos Financieros es que la Agencia Tributaria, que dirigía Casaravilla, puede realizar ciertos trámites ante contribuyentes morosos, pero otros no.

En el año 2019, la intendencia resolvió que los padrones con deudas superiores a $ 250.000 debían ser tramitados por la agencia tributaria, pero la deuda de Andrade era inferior: por $ 99.000. Además, el contador no registró correctamente el trámite en el sistema.

"Hay un tema de competencias, porque este padrón no estaba asignado para trabajar en la Agencia. La Agencia (Tributaria) es creada en el año 2019 y tiene como cometido aquellos padrones deudores, grandes morosos de aforo alto. La Dirección de Recursos Financieros le pasa un lote a la Agencia para que gestione el cobro, con una llamada por teléfono para hablar con el contribuyente o hasta la última instancia que es un juicio", dijo Tabárez, quien agregó que "este padrón no tiene las condiciones para pasar a la agencia" por lo que al enterarse de que se había iniciado el trámite empezó a averiguar qué había pasado.

La jerarca explicó además que "este padrón no estaba asignado para que lo trabaje (la Agencia Tributaria)" y además ella "no lo hubiera asignado porque no cumple las condiciones".

La llamada

En su carta pública, Casaravilla contó que Tabárez lo llamó "en un tono inadecuado e impertinente", lo trató "entre otras cosas de desleal y poco profesional, por no haberle comunicado de esta gestión" y le dijo que "desconocía por lo tanto qué era lo que se pretendía hacer con el caso Andrade".

Por su parte, Tabárez dijo que lo llamó y le preguntó si él había pedido eso. "No nos figuraba en el sistema el formulario ni el convenio", explicó.

"Este trámite lo inicia el contribuyente, lo puede hacer presencial y ahí mismo firma el convenio. O lo puede hacer vía web y eso genera un mail, el funcionario de atención hace el funcionario, le pregunta si está de acuerdo con la liquidación. Cuando el contribuyente responde, le genera el convenio, se lo envía por mail firmado, y ese acuerdo firmado nosotros los subimos al sistema, porque no solo se refleja el acuerdo de pago de la deuda, sino que además hay un compromiso del contribuyente de otra condición del decreto que rige, que es estar al día de la contribución por tres años", planteó.

"Lo llamé y le pregunté y la respuesta no colmó mis expectativas, mis expectativas en que hubiese hecho las cosas correctamente y en ese momento le pregunté por qué consideraba que yo no tenía que estar enterada de eso, como su jerarca, y ante la respuesta negativa, obviamente le comuniqué que yo entendía que quebrantaba la confianza y que iba a proceder a quitarle los roles que tenía en el sistema", agregó.

Compromiso Canario, el espacio 2040, que integra Casaravilla, también emitió un comunicado en el que plantea que el contador presentó su renuncia "al ser cuestionada su lealtad y profesionalidad". En cuanto a esto, Tabárez dijo que considera que "si se le ocurrió esa idea, lo debió haber consultado" con ella y la respuesta iba a ser negativa.

"Nosotros somos servidores públicos. Debemos asegurar la garantía para el contribuyente. Si había alguna intención de pagar, que Andrade la hizo pública, la ayuda debió haber sido la correcta, no con irregularidades que ayudaran a complicar más la situación. Además, que esto no era algo secreto. Estas cosas son públicas. Nosotros tenemos procedimientos que no son antojadizos, que tienen atrás una justificación, que es la transparencia y la garantía, para la administración y también para el contribuyente, y eso hay que asegurarlo", sostuvo.

Por otra parte, desligó de responsabilidad en este "error de procedimiento y atribuciones a Andrade porque obviamente él no tenía por qué conocer los procedimientos".

