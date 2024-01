Las rispideces que genera la Fiscalía de Corte entre blancos y los roles en el Senado

Política

Por Joaquín Symonds

Desde que la coalición de gobierno llegó al poder en 2020, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi hizo explícita su disconformidad sobre cómo se llevan las riendas de la Fiscalía de Corte.

Primero apuntó contra Jorge Díaz, que en 2021 renunció al cargo, luego de implementar la reforma del Código de Proceso Penal en 2017. Y desde entonces, la legisladora ha enfatizado que Juan Gómez no estaba preparado para asumir al frente de la institución, entre otras cosas porque en realidad estaba subrogando a Díaz.

Ante esto, Bianchi junto a otros legisladores, como el diputado colorado Gustavo Zubía, impulsaron la iniciativa de implementar un triunvirato que mande en el Ministerio Público. Para la nacionalista está claro que el sistema político no se pondrá de acuerdo en designar a un nuevo fiscal de Corte titular, por lo que entiende que esta idea funcionaría como “un camino del medio” que subsana la falta de entendimiento entre la coalición y el Frente Amplio.

Pero un nuevo escenario abrió también diferencias en la bancada de senadores del Partido Nacional.

Gómez padece un problema de salud y por eso está internado desde hace varias semanas, por lo que su despacho fue ocupado por Mónica Ferrero, una de las fiscales más antiguas y que se desempeñaba como titular de Estupefacientes.

La salida imprevista —aunque en principio temporal— de Gómez encendió la alarma acerca de qué pasaría si el fiscal que subrogó a Díaz no vuelve a sus funciones. En este marco, algunos blancos se han pronunciado en las últimas semanas, lo que causó la molestia de Bianchi.

Fuentes del Partido Nacional aseguraron a Montevideo Portal que el tema genera división en la bancada, dado que varios no están de acuerdo con la idea de Bianchi de impulsar un triunvirato.

“Sus propios compañeros la dejaron sola desde que comenzó con la propuesta [en referencia a la Lista 404] y ahora el tema vuelve a estar en el tapete”, dijo una fuente.

Uno de los que ha hecho pública esa oposición es Jorge Gandini, que la semana pasada tuiteó que el triunvirato “no es la solución”. “Agrava el problema de la independencia profesional de la Fiscalía. Si no nos ponemos de acuerdo en una persona, ¿lo resolveremos buscando tres?”, consideró el senador, ahora precandidato de Por la Patria.

Además, cuestionó cuál sería el motivo de seguir adelante con esta iniciativa. “¿Por qué lo haríamos? Porque una conformaría a unos y las otras dos a otros. ¿Por sus dotes personales o profesionales? No. Por su orientación política, por su visión ideológica. Se negociarán los tres cargos políticamente”, puntualizó en un posteo en X (antes Twitter).

Luego, el exministro del Interior Luis Alberto Heber también se refirió al tema en la misma red social. “Para mí tiene que quedar Mónica Ferrero como fiscal de Corte, es una garantía de buen proceder y compromiso en la lucha con el crimen organizado y especialmente una enemiga del narcotráfico. No hay una fiscal mejor que ella para cumplir tan importante misión”, adelantó.

Estas dos publicaciones no le cayeron bien a Bianchi e incluso dialogó con Heber al respecto. En ese intercambio, el exministro del Interior reconoció que quizá no había estado bien el posteo en medio de la complicación de salud de Gómez.

La senadora considera que no es momento de debatir sobre el tema y mucho menos en una red social. Así lo expresó días atrás.

Está muy bien que ahora todos opinemos sobre qué hacer con la situación de Fiscalía; lamento que se haga en oportunidad de la situación de salud del Dr. Gómez. Durante mucho tiempo fuimos muy pocos los que exigimos responsabilidades y cambios en la gestión, sin medir los…

Bianchi, además, siente que algunos de sus correligionarios se quieren entrometer en un tema en el que viene trabajando desde hace varios meses.

“Para ella este tipo de actitudes son de carroñeros, porque se están aprovechando de la internación de Gómez para poder sacar tajada del tema”, afirmó una fuente cercana a la legisladora.

Consultado el senador Gandini al respecto, prefirió no responder los dichos de su correligionaria en X, pero insistió en que no está de acuerdo con el triunvirato porque lo que resuelve es “el bloque político” para que los partidos se pongan de acuerdo. “Si nos sentamos en una misma mesa y decidimos que la solución es esa, genial. De hecho como solución de gestión me parece buena, pero politizar la Fiscalía no es lo correcto”, agregó.

Gandini explicó que en otros organismos de la Justicia que están integrados por representantes de los partidos políticos sucede que los jerarcas se han mantenido porque no hay acuerdos. “La ley en eso es inteligente y en todos los casos establece lo mismo que en Fiscalía y es que asuma el más antiguo”, sostuvo.

Por Diputados

El proyecto para implementar un triunvirato en la Fiscalía prevé ingresar a través de la Cámara de Diputados y cuenta con el visto bueno del legislador colorado Ope Pasquet, según adelantó Bianchi a Montevideo Portal.

“Yo hablé con Ope y le pedí, si él estaba de acuerdo, que sacara del cajón ese proyecto y le diera prioridad. Y así va a ser”, aseguró.

Con el pasar de las semanas, según Bianchi, el tema se instalará a nivel parlamentario, pero insistió en que este no es el momento para abordarlo y menos públicamente. “Tengo profundas diferencias con Gómez, pero sé separar eso de lo personal. Hay cosas que todos tenemos que hablarlas de las puertas para adentro”, concluyó.

Un tema de protagonismos

La salida de Gustavo Penadés, tras ser enviado a prisión preventiva por 22 delitos de abuso sexual, dejó por algunas semanas una incógnita en cuanto a quién asumiría el rol de líder en la bancada de los blancos. Su suplente, Rodrigo Blás, avanzó en algunos temas parlamentarios, pero en los hechos no llegó a ponerse al frente de la bancada de senadores.

Ante esto, Bianchi fue una de las legisladoras que estuvo más activa en la coordinación de los diferentes temas. Sin embargo, ese rol fue asumido nuevamente por Heber cuando dejó el Ministerio del Interior y volvió a la banca.

En este contexto, algunos senadores nacionalistas consideran que Bianchi busca no ser desplazada del tema de la Fiscalía de Corte porque por ahí puede canalizar cierto liderazgo o protagonismo en el Parlamento. “La salida de Penadés, sumado a que no tenían una muy buena relación, provocó que ella jugara un poco más libre y al frente. Ahora todos sabíamos que cuando Heber volviera iba a asumir tareas de coordinación importantes”, resumió un legislador blanco.

