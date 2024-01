Heber dijo que Mónica Ferrero debe ser la Fiscal de Corte; es “enemiga del narcotráfico”

Tras la noticia de que el fiscal subrogante de Corte Juan Gómez sigue internado y requerirá “un tratamiento relativamente prolongado”, según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, el senador blanco y exministro del Interior, Luis Alberto Heber, mostró su aprobación a Mónica Ferrero.

“Para mí, tiene que quedar Mónica Ferrero como fiscal de Corte es una garantía de buen proceder y compromiso en la lucha con el crimen organizado y especialmente una enemiga del narcotráfico”, escribió Heber en su cuenta de Twitter sobre la fiscal de Estupefacientes que suplanta a Gómez al frente del Ministerio Público.

De este modo, el exministro consideró que “no hay una fiscal mejor que ella para cumplir tan importante misión”.

Si bien se desconoce cuál es el diagnóstico preciso de Gómez, “porque la historia clínica de las personas es reservada”, Benech indicó que se encuentra internado en el Sanatorio Americano. “No sabría precisar el tiempo exacto” que permanecerá allí, agregó.

Gómez fue internado el pasado 27 de diciembre por un “quebranto” de salud y debió pedir licencia por un mes. De esta manera, la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero lo subrogó.

Esta es la primera vez que Gómez se pide un descanso prolongado en los últimos dos años, luego de que comenzara a subrogar al exfiscal de Corte Jorge Díaz. Durante este período de gobierno, el ámbito político no obtuvo el consenso para suplir al actual titular del Ministerio Público.

La propuesta de Zubía que reflotó Rodríguez

Este sábado también tracendió que el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez afirmó que, junto con la bancada del Partido Nacional (PN), han dialogado con el Ministerio del Interior para “darle mayor velocidad y andamiento” a la propuesta del diputado colorado Gustavo Zubía de establecer un triunvirato en Fiscalía.

“Los partidos políticos tenemos que tener los elementos para ponernos de acuerdo para designar ya a un nuevo fiscal de Corte”, afirmó Rodríguez en rueda de prensa el pasado jueves, según consignó La Diaria. De todas formas, acotó que esta designación requiere mayorías especiales en el Parlamento, por lo que “en la eventualidad de que no se logren, el camino de un triunvirato puede ser una vía con grandes posibilidades”, añadió.

Ante las declaraciones, el senador y precandidato del PN, Jorge Gandini, manifestó su disgusto por el planteo del triunvirato en el Ministerio Público.

“No es solución. Agrava el problema de la independencia profesional de la Fiscalía. Si no nos ponemos de acuerdo en una persona, lo resolveremos buscando tres?”, tuiteó este sábado el legislador.

Así, cuestionó cuál sería el motivo detrás de seguir este camino. “Por qué lo haríamos? Porque una conformaría a unos y las otras dos a otros. Por sus dotes personales o profesionales? No. Por su orientación política, por su visión ideológica. Se negociarán los tres cargos políticamente”, puntualizó en un posteo en X (antes Twitter).

De esta manera, sentenció que “sería peor el remedio” y “se legalizaría la partidización” de la Fiscalía General de la Nación.

Para finalizar, afirmó que el “sistema está bloqueado” y simplemente acotó que la solución “por ahora” es que permanezca Ferrero en el cargo, a quien Gandini ve como una “gran profesional”.

