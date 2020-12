Las recomendaciones del MSP para los adultos mayores previo a las fiestas en pandemia

Locales

Montevideo Portal

El Ministerio de Salud Pública compartió este martes un documento con recomendaciones para las personas mayores, sus familias y hacia los establecimientos de larga estadía (residenciales y hogares), previo a las celebraciones de Navidad y Año nuevo en el marco de la pandemia del coronavirus.

El MSP elaboró una serie de pautas junto al Grupo Asesor Científico Asesor Honorario (GACH), y con la invitación de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría (SUGG)

A los adultos mayores se les recomienda evitar "participar de reuniones familiares con más de 8 personas, hasta que sea seguro encontrarse. Estos encuentros se pueden posponer y reagendar".

En caso de que deban asistir a una reunión, se pide que concurran "de tapabocas y mantenga una distancia de 2 metros con otras personas; especialmente si concurren algunas que no integran el hogar, no pertenecen al grupo con el que mantiene contacto de manera recurrente y/o viajaron desde otros departamentos en los últimos 14 días".

Entre otras recomendaciones el MSP señala: adelantar las compras para evitar aglomeraciones, tilizar, en lo posible, medios electrónicos, cubrirse la boca y nariz con tapabocas cuando se está con personas con quienes no puede mantener la distancia recomendada, evitar actividades que pueden aumentar posibilidades de contagio (compartir vajilla, cubiertos o vasos, abrazos, cantos, bailes) y tomar las demás medidas de prevención, además de evitar la proximidad (higiene de manos, tapabocas, higiene de superficies, etc.).

Por otro lado, para las familias que organizan reuniones familiares en las que concurran personas mayores se pide: planificar una reunión para un máximo de 8 participantes, si asisten personas que viajaron entre departamentos - en los últimos 14 días -, adquiere especial importancia el distanciamiento físico y uso de tapabocas, organizar la reunión al aire libre. Si no es posible, utilizar espacios interiores amplios y ventilados, de no ser posible ninguno de los dos anteriores, se debe reducir el número de participantes recomendado anteriormente.

También se pide que se tome todas las medidas de prevención, además de evitar la proximidad (higiene de manos, tapabocas, higiene de superficies, etc.).

"Deben evitarse el uso compartido de vajilla, cubiertos y vasos. En la medida de lo posible utilizar vajilla, vasos y cubiertos descartables", agrega el MSP.

Por último se hacen recomendaciones para los establecimientos de larga estadía (residenciales y hogares), donde se hacen distinciones entre instituciones que tienen casos positivos y las que no. Y de los "eventuales egresos" por reuniones familiares.

Establecimientos con casos positivos

En los establecimientos con casos positivos, la visita familiar está suspendida.

Existen situaciones excepcionales como: residentes en situación de final de la vida, residentes con criterios de terminalidad oncológicas o no oncológicas en etapa terminal, residentes en descompensación neurocognitiva psico conductual que no puedan ser abordadas por el equipo de trabajo de las instituciones. En estas situaciones particulares, se debe permitir la entrada a la institución de un familiar a la vez.

Los familiares "no deberán presentar sintomatología asociada a COVID 19, deberán permanecer con el equipo de protección personal completo (doble par de guantes, mascara, lentes, gorro, tapaboca, mameluco y sobre túnica, de no contar con mameluco, utilizar bata impermeable). De no contar con equipo de protección, no se podrá ingresar al lugar. La visita no deberá superar los 30 minutos", dice el MSP.

Instituciones sin casos positivos

En las instituciones sin casos positivos la visita puede ser regulada, agendada o pautada en tiempos y duración.

Los residentes podrán recibir una o dos visitas de un solo familiar, con cita previa y de 30 minutos de duración, el familiar deberá declarar por escrito no presentar sintomatología asociada a COVID-19, así como no haber estado en contacto con casos sospechosos o confirmados en los últimos 14 días, el personal entrenado del residencial realizará control de temperatura a distancia. Si se constatan sintomatología asociados a COVID -19 no podrán ingresar y se le recomendara consultar a su prestador de salud.

El MSP señala que "no estará permitido el saludo con contacto: abrazo, beso o apretón de manos" y "entre cada visita se procederá a la ventilación del área y de su limpieza y desinfección".

"Se sugiere y/o recomienda que los familiares que integran los grupos de riesgo: mayores de 65 años y aquellas que independientemente de la edad presenten comorbilidades susceptibles a presentar complicaciones de COVID-19, no concurran a los residenciales hasta nuevas recomendaciones del MSP", agrega el documento.

Casos en los que se concurra a reunión y regreso al residencial

Se sugiere evitar el egreso a reuniones, pero en caso de llevarse a cabo, se debe considerar que el reingreso implica: mantener una cuarentena en el establecimiento por 14 días, en el caso de querer disminuir los días de cuarentena al séptimo día de la misma se deberá realizar un hisopado, el cual correrá por cuenta del familiar. Si este tiene resultado negativo se podrá levantar la cuarentena y reintegrarse a las actividades del instituto.

Solo si se garantiza la cuarentena en el residencial por 14 días o por 7 días más hisopado puede concurrir a las reuniones.

Montevideo Portal