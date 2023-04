Las posturas de los blancos frente al caso Penadés: ¿qué tanto juega el cálculo electoral?

Política

Laura Raffo y Álvaro Delgado, probables precandidatos, optaron por enfatizar su confianza en la investigación y no adelantar su respaldo.

Defender y creer en él, o apelar a la Justicia y su investigación. Enfatizar en una posición u otra, y elegir determinadas palabras en sus declaraciones acerca de la denuncia que enfrenta el senador Gustavo Penadés, no ha sido algo casual ni gratuito para los políticos del Partido Nacional. Mientras algunos optaron por lo primero, aquellos que tienen intenciones claras de ser candidatos en 2024 se inclinaron por lo segundo.

No hay dudas de que el episodio embreta al Partido Nacional, por la gravedad de lo que se denuncia, pero también porque Penadés es un senador de larga trayectoria y referente de la Lista 71, en la que manifestaron apoyo explícito a la precandidatura de Laura Raffo.

La presidenta de la Departamental por los blancos en Montevideo fue justamente una de las que salió a decir que era necesario dejar actuar a la Justicia. Ante la consulta de si respalda o no a Penadés, Raffo prefirió no “entrar en detalles” que no “tienen importancia”.

Una fuente del partido comentó a Montevideo Portal que la economista fue consultada por correligionarios para saber si hablaría del tema o no. “¿Cómo no voy a hablar? Es muy necesario que lo haga”, respondió en diferentes reuniones previo a que los medios la consultaran.

Según dijo Raffo en algunas entrevistas, ella se comunicó con Papasso cuando se dio la agresión a la funcionaria municipal en la explanada de la Intendencia de Montevideo. “Yo la conozco a Romina; ella es una militante del partido y tiene una agrupación. Tiene un estilo muy confrontativo. Yo hablé con ella luego del episodio y la conozco. Le dije que se le fue la moto”, indicó.

Además, la defendió al decir que “los insultos del tipo transfóbicos” a los que se enfrenta Papasso pueden haberla hecho “reaccionar con violencia”. “Nunca se debe reaccionar con violencia. Lo bueno es que reconoció el error y pidió disculpas”, concluyó Raffo en una entrevista con Radio Universal en febrero.

Papasso ha elogiado a Raffo más de una vez. En noviembre, en diálogo con Montevideo Portal, dijo: “Quiero convencer a Laura [Raffo]. Primero que nada, porque es una mujer. Porque está en todos lados: en todos los actos, en los del No, en los de jóvenes, en todos los barrios. Siempre está ahí. Tiene una fuerza... La quiero de candidata presidencial”.

Luego del episodio en la IM, Papasso directamente la llamó “futura presidenta” del Uruguay. Además, elogió a Raffo por haberle reconocido su militancia dentro del Partido Nacional.

En cambio, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, adoptó otra postura frente a lo ocurrido en el acto de Lula. Delgado dijo en ese entonces: “Es un hecho aislado, corre por su cuenta y no vincula al Partido Nacional. Es algo completamente personal que no compartimos”.

Agregó que “debe haber mucha gente que se identifica con el Partido Nacional y con el Frente Amplio que cometen cosas que no están muy bien”. “En este caso no ocupa ningún cargo ni está afiliada al partido. Cada uno es grande y corre por su cuenta lo que haga”, indicó Delgado.

Según pudo saber Montevideo Portal, Papasso quedó “molesta” con las palabras del secretario de Presidencia y probable precandidato —a quien conoce por haber militado en la Lista 404 en la campaña pasada—, y se comunicó con él por teléfono. Luego de la conversación, quedaron en buenos términos.

Cuando Papasso contó a Montevideo Portal a quién se refería como el “pedófilo” del partido que había abusado de ella a los 13 años, también comentó que en esa comunicación Delgado le aclaró que “no quiso decir que no fuera militante, sino que no era socia”. “Él, como secretario de Presidencia, tiene un millón de problemas. No tiene por qué saber si soy o no”, justificó.

En definitiva, tanto Delgado como Raffo tuvieron algún tipo de vínculo con Papasso, y cuando la denuncia contra Penadés se hizo pública, sus declaraciones coincidieron en la necesidad de esperar un pronunciamiento de la Justicia.

Así, sus posturas se diferenciaron de quienes manifestaron un respaldo sin condiciones, como el presidente Luis Lacalle Pou o el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En las últimas horas se sumó también el legislador Sergio Botana, que calificó de “bolazo” la denuncia e indicó en diálogo con Radio Universal que lo único que se busca es “ensuciar” a Penadés.

Fuentes del entorno de Raffo indicaron a Montevideo Portal que sus palabras fueron “fieles a ella misma”, dado que en un episodio como este “no busca radicalizarse o ponerse de un lado o del otro”.

Sin embargo, hay otros motivos para no tomar una posición demasiado determinante, y es que en el Partido Nacional existe la sensación de que Papasso ha crecido en notoriedad en el último tiempo y esto se podría traducir en votos.

Algunos legisladores y dirigentes blancos pensaban que luego del episodio en la IM la militante ya no tendría tanta exposición. “Con esto se redobla la apuesta y no podemos ser ajenos a la realidad, ya que dentro de poco hay una elección interna y cada uno de los precandidatos hace su juego”, indicó un informante del partido, quien aclaró que no piensa que Delgado y Raffo estén haciendo cálculos electorales a la hora de hablar de Penadés, pero sí que “es algo que tienen presente”.