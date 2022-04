Las nuevas recomendaciones y medidas de Salud Pública tras cese de emergencia sanitaria

Locales

Tras el anuncio del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el que informó que se levantará la emergencia sanitaria, y la rueda de prensa que realizó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la que dio algunos elementos que se eliminan a raíz de esta decisión, el Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó un comunicado en el que detalló la actualización de la estrategia de vigilancia de la covid-19.

En tal sentido, aseguraron que, ante el escenario nacional y regional de tendencia global descendente en la incidencia de casos de covid-19, se entendió “necesario y oportuno” una “revisión y actualización” en las estrategias y se dividieron en tres componentes: medidas preventivas generales poblacionales, medidas de vigilancia y control para el ingreso al país y medidas de vigilancia y control en el territorio nacional.

Con respecto a las medidas preventivas generales poblacionales, el MSP destaca que las acciones tomadas durante el escenario pandémico fueron “claramente beneficiosas” no solo para contribuir a minimizar la dispersión de la covid, sino también de “otros agentes transmisibles”.

En tal sentido, recomendaron lavarse las manos regularmente con agua y jabón o de no ser posible usar alcohol en gel; asegurar la ventilación frecuente de los espacios con renovación de aire regularmente; implementar estrategias para la medición de concentración de CO2 en espacios interiores, especialmente el lugares con aglomeración de personas; y adherir e insistir con la vacunación.

Con respecto al uso de tapabocas, el MSP informa que deberá ser obligatorio y permanente cuando haya sintomatología respiratoria que mantengan contacto con otras personas por el plazo en que dure la sintomatología y recomiendan su uso en personas asintomáticas en la siguientes ocasiones:

- Uso de medios de transporte colectivo (ómnibus y camionetas de transporte).

- Personal sanitario con atención regular directa a público o pacientes.

- Funcionarios encargados de grupos vulnerables como refugios, establecimientos de reclusión, centros de cuidados de personas con dependencia funcional o con personas no vacunadas (encargados de niños menores de 5 años).

- Espacios cerrados con aglomeraciones de personas y donde se diferencie estado vacunal.

- Manipuladores de alimentos.

Para el ingreso al país se determinó que no se solicitará de rutina ningún test para detección del coronavirus, aunque sí se hará para personas no vacunadas. “Se continuará solicitando esquema vacunal completo, según tipo de vacuna y país de origen, no considerándose limitante el tiempo transcurrido desde la vacunación”, señala el texto.

Además, añade que no deberían viajar personas sintomáticas o que hayan sido recientemente identificadas como contacto de caso confirmado y que la persona que transcurrió la enfermedad en los últimos 10 a 90 días puede ingresar, independientemente de su estado vacunal.

“Toda persona con sintomatología respiratoria debe iniciar aislamiento y consultar con su prestador a la brevedad para ser evaluado no concurriendo a sus actividades regulares y minimizando la interacción con otras personas. Si el caso no presenta criterios de internación se recomienda testeo para SARS-COV-2 en Personal de Salud. Toda persona con sintomatología leve que no sea personal de salud podrá testearse para SARS-COV-2 según indicación médica”, señala el comunicado.

Asimismo, señalan que todos los Comités de Infecciones y laboratorios autorizados a realizar Test para SARS-COV-2 deberán seguir reportando todo caso confirmado por las vías establecidas.

El sistema de vigilancia nacional del MSP continuará monitorizando e investigando con fines epidemiológicos todo caso confirmado de covid que requiera internación, así como todo caso fallecido con test positivo. Además, la División de Epidemiología, a través del Departamento de Vigilancia y de Laboratorio en Salud, continuará realizando la vigilancia “centinela”, que es habitual en la gripe influenza y otros virus de importancia en salud pública.

Finalmente, se ampliará el aforo al 100% para toda actividad, independientemente de que sea en espacios abiertos o cerrados y no se controlará la vacuna. “Se recomienda que personas con factores de riesgo eviten asistir a eventos en espacios cerrados”, concluye el texto.

