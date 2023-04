Las exportaciones a China bajaron en marzo por séptimo mes seguido

Economía

No levanta

Montevideo Portal

Las exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo zonas francas, totalizaron US$ 1.033 millones, lo que representó una disminución interanual de 4%. La carne bovina, el trigo y la soja fueron los productos con mayor incidencia negativa que explicaron la variación mensual, señaló Uruguay XXI en un informe divulgado este lunes.

En los primeros tres meses del año, las colocaciones de bienes en el exterior alcanzaron los US$ 2.814 millones, una caída de 3% frente al mismo período del año anterior.

Las exportaciones uruguayas de bienes había tenido en febrero una caída interanual del 8%.

En marzo, China volvió al primer lugar del ranking según los destinos, “a pesar de caer por séptimo mes consecutivo en las exportaciones comparadas de forma interanual”, informó Uruguay XXI.

China adquirió productos uruguayos por US$ 177 millones durante el tercer mes del año, un 25% por debajo de lo registrado en marzo de 2022. Las exportaciones a Brasil, que se ubicó en segundo lugar, fueron por US$161 millones, un incremento de 22% en términos interanuales. En tercer lugar se ubicó la Unión Europea, que realizó solicitudes por US$ 92 millones, un aumento del 41% en relación con el año anterior.

El mes de marzo por productos

La carne bovina fue el principal producto exportado durante el mes de marzo de 2023, con US$ 214 millones. Sin embargo, esa cifra representó una caída interanual del 20% en relación con los US$ 268 millones del mismo producto vendidos en marzo de 2022. “Esta caída se explica fundamentalmente por la disminución de las exportaciones hacia China (- 34%)”, señaló el informe de Uruguay XXI.

El segundo producto más exportado fue la celulosa, con un total de US$ 166 millones, un aumento interanual del 12%. En tercer lugar se ubicaron los productos lácteos, con colocaciones por US$ 65 millones, un incremento de 7% frente a los US$ 61 millones de marzo de 2022.

Las exportaciones de trigo y soja incidieron negativamente en las exportaciones del mes de marzo, registrando disminuciones del 68 y 87% respectivamente, agregó el documento.

Montevideo Portal