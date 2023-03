Exportaciones tuvieron en febrero una caída de 8% interanual marcada por China y la carne

Economía

Las exportaciones uruguayas de bienes incluyendo zonas francas totalizaron U$S 939 millones durante febrero de 2023, lo que implicó una caída interanual del 8%, según datos divulgados este miércoles por Uruguay XXI.

El organismo encargado de la promoción del comercio exterior indicó que la merma se explicó por la disminución de las colocaciones de carne bovina, madera y productos de madera, subproductos cárnicos y arroz, “que no compensaron el aumento significativo de las exportaciones de celulosa y concentrado de bebidas”, de acuerdo con el informe.

Durante el mes de febrero, el producto más exportado fue la carne bovina, pero con una fuerte baja en relación al mismo mes del año anterior. El segundo producto más exportado fue la celulosa, seguido de los productos lácteos, concentrados de bebidas y madera.

En cuanto a los destinos, Brasil volvió a ser el principal destino de las exportaciones uruguayas.

En el acumulado de enero y febrero de 2023, las colocaciones incluyendo zonas francas alcanzaron los US$1.786 millones, una caída de 4% en términos interanuales.

Por productos

Las exportaciones de carne bovina alcanzaron los US$196 millones, lo que implicó una caída interanual de 21% frente a los US$247 millones colocados en febrero de 2022.

“Nuevamente se debió a la caída interanual de las exportaciones de carne hacia China. Estas experimentaron una caída interanual del 36%: de US$ 147 millones en febrero de 2021 a US$ 94 millones en febrero de 2022”, señaló el informe de Uruguay XXI.

Las ventas de carne estuvieron en enero un 39% por debajo de lo registrado en el mismo mes del año pasado. En enero, la caída interanual de las compras de China fue de 55%, pasando de US$ 150 millones en enero de 2022 a US$ 67 millones este año.

En el segundo mes de este año, las colocaciones de celulosa fueron por US$173 millones, un incremento interanual del 38%. En tanto, los productos lácteos alcanzaron un valor de exportaciones de US$64 millones, una disminución de 11% en relación al mismo mes del año anterior.

Por destinos

Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$143 millones en febrero de 2023, un incremento interanual de 25%. Los productos más vendidos a ese país fueron vehículos (U$S 25 millones), productos lácteos (U$S 25 millones), plásticos (US$ 19 millones), malta (U$S 14 millones), y trigo (U$S 10 millones).

China, en tanto, adquirió productos por US$138 millones en el segundo mes del año, una disminución interanual de 38%.

