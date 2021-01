Larrañaga volvió de Buenos Aires y anunció que se encuentra bien tras la operación

Política

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció en su cuenta de Twitter que se encuentra bien luego de la operación realizada en Buenos Aires por un estrechamiento de columna lumbar.

"Desde ayer estoy en casa haciendo la cuarentena correspondiente", escribió el ministro y añadió: "Mañana retomo el trabajo al frente del Ministerio con la limitación antedicha".

"Aprovecho para pedir a la población se siga cuidando y colaborando, por la salud de todos", agregó Larrañaga.

El anuncio de que la operación del ministro iba a ser en Buenos Aires porque dicha intervención no se hace en Uruguay provocó que algunos colectivos de médicos rebatieran el argumento.

La Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Cirugía de Columna Vertebral, ambos pertenecientes al Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), emitieron un comunicado en donde informaron a la población que en Uruguay sí se realiza la técnica quirúrgica hace varios años, tanto en el ámbito privado como en el público.

Expresaron que "cada ciudadano tiene el derecho a operarse donde y con quien quiera". No obstante, no les pareció apropiado que el Ministerio del Interior afirmara que "esta técnica no se realiza en nuestro país".

