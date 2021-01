Operación que se hará Larrañaga en Buenos Aires sí se realiza en Uruguay, según médicos

Locales

Que sí, que no

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior emitió un comunicado el pasado sábado donde informaba que su titular, Jorge Larrañaga, está de licencia médica y se trasladará a Buenos Aires, Argentina, para someterse a una cirugía.

Las fuentes del Ministerio del Interior manifestaron que Larrañaga "será intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires en una operación programada hace algunos meses por un estrechamiento de columna lumbar".

La operación será este martes en el Hospital Italiano. Según se explicó, allí se le realizará una cirugía mínimamente invasiva, por lo que luego se prevé una internación de 24 horas y control evolutivo ambulatorio. Desde el Ministerio del Interior aclararon que "la mencionada técnica quirúrgica no se realiza en nuestro país, razón por la cual se decidió realizar la misma en la República Argentina". Larrañaga volverá a su labor en el Ministerio del Interior el martes 19 de enero.

Este lunes la Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Cirugía de Columna Vertebral, ambos pertenecientes al Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), emitieron un comunicado en donde informaron a la población que en Uruguay sí se realiza la técnica quirúrgica mínimamente invasiva hace varios años, tanto en el ámbito privado como en el público.

En este sentido, agregaron que "cada ciudadano tiene el derecho a operarse donde y con quien quiera. No obstante, independientemente de esto, no les pareció apropiado que la cartera de seguridad afirme que "esta técnica no se realiza en nuestro país".

Por su parte, fuentes cercanas al Ministro dijeron que el jerarca consultó con distintos profesionales uruguayos y extranjeros para conocer las diferentes técnicas que podían atender su patología.

Entre las recomendadas por profesionales nacionales que tuvo el ministro estaba la fijación de columna. No se aconsejaba para el caso concreto la cirugía mínimamente invasiva, por la que finalmente optó Larrañaga luego de recibir informes favorables tanto de equipos médicos de Estados Unidos como de Argentina.

"El Ministro nunca puso en duda la calidad de los médicos uruguayos, solo que prefirió esta técnica por las ventajas comparativas que le daba", agregaron.

Montevideo Portal