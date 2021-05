Larrañaga sobre las ocupaciones de terrenos: “Del delito no pueden emerger derechos”

Política

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, viajó a Rivera este miércoles donde participó de un reconocimiento a efectivos de esa Jefatura, de la de Tacuarembó, fiscales y jueza, que trabajaron en diferentes operativos que permitieron condenar a peligrosos delincuentes que operaban en la zona.

En rueda de prensa, Larrañaga indicó en primer lugar que se lograron "abatimientos" a delitos por parte de la Policía que lo "llenan de satisfacción", debido a la institución que representa y por los objetivos que se proyectó.

En otro sentido, anunció que están procurando "llenar las vacantes" en la Jefatura de Policía de Rivera para completar lo que son los "cuadros policiales". "La situación de pandemia nos ha dificultado también la situación de egreso, estudio de aspirantes a Policías en muchos departamentos, pero estamos trabajando en esa materia porque nuestra presencia aquí he de ser constante en todos los distintos puntos del departamento", indicó.

En esta misma línea, Larrañaga informó que se piensa ampliar la flota de vehículos. "Tenemos comprados más camionetas y vehículos y seguramente yo diría que en un mes vamos a poder tener algunos vehículos más para Rivera y para todo el interior del país porque es básica la presencia de los vehículos para poder desarrollar nuestro trabajo", aseguró.

Asimismo, el jerarca dijo que cuando asumió en la cartera recibieron un porcentaje muy, "superior al 40% de la flota", en un estado "bastante complicado" en cuanto a su funcionamiento. Informó que se está trabajando con esas limitaciones y que se espera tener buen resultado.

A continuación, el ministro del Interior dijo que seguramente en los próximos días "van a haber posibilidades de que se abran algunas actividades" como pueden ser los free shops de las fronteras.

"Ya se ha estado hablando con el presidente, por ejemplo, el tema de los free shop. Hay una expectativa próxima de poder reabrir para buscar, a la par de protegernos en el área sanitaria, también tener reactivación en el mercado de trabajo, que también importa mucho en estos tiempos donde reconocemos las dificultades y los problemas que tienen muchos compatriotas", dijo.

"De los delitos no pueden emerger derechos"

En otros asuntos, el secretario de Estado fue consultado sobre cómo viene el trabajo de verificación de ocupación de predios y terrenos, ya que en Rivera va a haber personas formalizadas por este delito.

Larrañaga contestó: "Yo tengo una conversación con el señor intendente (de Rivera), me la ha pedido. No hay que olvidar que la Policía territorial depende de la intendencia y depende del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, pero la Policía está dispuesta a jugar su papel porque del delito no pueden emerger derechos. De la usurpación no pueden emerger títulos a la adquisición de viviendas por mecanismos de una mera usurpación. Esto lo hemos sostenido, hay varios proyectos de Diputados como para conferir más potestades a las intendencias, al Ministerio del Interior y también a las Fiscalías y eso nos parece importante".

Y agregó: "No es posible convalidar las usurpaciones como un mecanismo de apropiarse de lo que es ajeno. Eso, en una sociedad en donde tenga que primar el derecho y la justicia, no es compatible con el cumplimiento de ese estado de derecho".

Finalmente, Larrañaga dijo que es una situación que "preocupa" en Rivera, pero también en el resto del país.

"Se dejó entrar en funcionamiento y eso ha generado y genera conflictos muy importantes. Nosotros tenemos que tener claro que la usurpación de terrenos viola groseramente el artículo constitucional que manda proteger la propiedad", concluyó.

