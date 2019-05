Larrañaga sobre Martínez: "Me parece increíble que no tenga conocimientos mínimos"

Política

"Cada uno tiene que estar especializado en lo que va a hacer, pero en el mundo realmente han aumentado los muertos y la violencia cuando gente que no está preparada y especializada para una función termina ocupándola", expresó el precandidato Daniel Martínez sobre la campaña "Vivir sin miedo", de Jorge Larrañaga.

Martínez dijo que el Ejército "está preparado para la guerra" y no para "la represión y la prevención del delito", que es "lo que realmente hay que trabajar y especializar", según recogió Universal.

Estas palabras fueron duramente criticadas por Larrañaga a través de Twitter y esta mañana amplió estos conceptos en charla con Informativo Carve.

"Realmente me pareció increíble porque el candidato Daniel Martínez en materia de seguridad no tiene nada para ofrecer. Termina diciendo que no se puede poner personal que no tiene conocimiento a hacer materia de seguridad. Lo dice quien no pudo con la basura en Montevideo, no pudo con Adeom, sin advertir que en el 2011 pasaron 300 militares a la Policía, que Tabaré Vázquez mandó la ley de guardia de frontera, que 1500 funcionarios de Prefectura cumplen funciones policiales", señaló.

"Me parece increíble que no tenga estos conocimientos mínimos. Por eso expresamos que en este tema y otros le falta una preparación adecuada como para enfrentar una situación grave en la seguridad pública", consideró el precandidato.

Para Larrañaga, Martínez "no se puede referir en forma tan liviana, cuando en su condición de intendente utilizó funcionarios militares para recoger la basura en Montevideo". También opinó que "está mal que se dirija livianamente contra una propuesta que recibió respaldo de tantos uruguayos".

El nacionalista criticó a los integrantes del Frente Amplio que "creen que los militares van a estar con tanques de guerra en las calles, cuando es una segunda fuerza como la que se usa desde hace tantos años en varios países". "Todos se ponen con la cantinela, con un discurso contrario a esta fuerza, cuando quien podría dar legitimación (a la propuesta) es la gente en las urnas. Si hay algo más democrático que esto, que venga alguien y me explique", dijo.

"Tuvieron 15 años para ofrecer soluciones. No pudieron hacer nada, con tres gobiernos con mayoría parlamentaria, y no tienen nada para prometer para los próximos cinco años", sentenció Larrañaga, que opinó que Martínez "no leyó" su propuesta.