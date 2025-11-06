Lamentable: otro policía se quitó la vida y sindicato pide autopsia psicológica

Policiales

Un agente de Policía, residente en el departamento de Canelones, se quitó la vida en las últimas horas.

Se trata del quinto caso en lo que va de 2025. El último había sido el de Antonio Darín, funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que se autoeliminó el pasado 23 de junio en su lugar de trabajo.

El caso actual fue comunicado por el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac), que lamentó el deceso y transmitió su pesar a la familia y allegados del uniformado.

“Por el contexto y porque es importante para mejor entender este fenómeno es que, desde Sidepac, entendemos fundamental que se implemente, entre otras medidas, la autopsia psicológica”, expresó en redes sociales el sindicato.

“Prevenir el suicidio hace necesario entender científicamente qué lo motiva y sus contextos para luego operar cambios imprescindibles”, añadió el colectivo.

Según detalla la Revista de Derecho del Claeh, la autopsia psicológica es un procedimiento forense que busca comprender retrospectivamente los factores psicológicos que puedan haber contribuido a la muerte de una persona.

Se centra en el análisis de la historia, comportamiento y estado mental del individuo fallecido, con el fin de proporcionar información útil para esclarecer las circunstancias de su muerte, especialmente en casos en los cuales hay incertidumbre o controversia sobre las causas.

La Policía presenta una tasa de suicidios muy por encima del promedio de la población en general. Por esa razón, dentro de las filas policiales se ha denominado al suicidio como una “pandemia silenciosa”.

Línea Vida: 0800 0767 *0767.

Línea de apoyo emocional: 0800 1920.

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.