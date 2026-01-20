Policiales

Ladrón de vehículo en San Luis fue condenado: mirá el video de la persecución policial

La Jefatura de Policía de Canelones divulgó el video de la persecución ocurrida en el balneario San Luis, que terminó con una persona detenida y otra buscada por los efectivos.

En el clip se puede ver a dos oficiales yendo a la captura del vehículo, que resultó ser robado. Cuando el delincuente choca, los funcionarios bajan del auto y prosiguen a pie. “¿Dónde va? ¡Ahí se cayó!”, grita uno de ellos, mientras en la cámara se ve cómo corren tras él.

Finalmente, con pistola en mano, logran detenerlo. “Dale, poné las manos para atrás”, le ordena el efectivo, a lo que el hombre acata. Acto seguido, lo suben a la camioneta policial.

A su vez, desde la Jefatura de Policía dieron más detalles del caso. De acuerdo con el parte policial, el detenido tiene 31 años y es poseedor de antecedentes penales.

“Al notar la presencia policial, el conductor emprendió la fuga a alta velocidad”, reza el texto, y añade que la matrícula “se encontraba doblada para dificultar su identificación”.

Durante la persecución, un acompañante descendió del vehículo hurtado mientras estaba aún en movimiento, y logró escapar. Al mismo tiempo, el conductor detuvo la marcha e intentó huir a pie “hacia una zona de montes”, donde fue finalmente interceptado.

El vocero de la Jefatura, Alejandro Ferreyra, informó que el detenido fue llevado ante la justicia y condenado a nueve meses de prisión efectiva por receptación. En tanto, la persona que se dio a la fuga fue detenida, pero “la justicia entendió que no tenía participación en el hecho, por lo que se dispuso su libertad”.

El vehículo era propiedad de un ciudadano argentino y se logró recuperar, además de “algunas pertenencias” que estaban dentro.

Así, el funcionario apuntó que, si bien “se habló de una balacera, lo único que hubo fue un disparo intimidatorio” por parte de uno de los policías, que se realizó “de forma segura hacia el piso”.

