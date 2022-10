Lacalle, su “mal momento”, su crítica a las ollas y el vínculo con Lorena Ponce de León

Política

En el American Business Forum, el presidente habló del caso de su excustodio: “Si yo no tuviera confianza, no me dedicaría a esto”, dijo.

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

El presidente Luis Lacalle Pou estuvo en el American Business Forum, en Punta del Este, donde fue entrevistado por Ismael Cala. Respondió sobre varios temas, y afirmó que “el traje de presidente” solo el tiempo lo va haciendo.

“Siempre le digo a la gente joven que trabaja conmigo: nadie nunca es presidente de un día para el otro”, agregó.

El mandatario reconoció, entonces, que la entrevista se da justo cuando atraviesa “un mal momento”, en relación con el caso Alejandro Astesiano, aunque aclaró: “Pero… lo hacemos con mucho gusto”.

Luego, comentó acerca de ese mismo tema, que en relación con el ex jefe de seguridad presidencial le “falló” la confianza. Señaló que tiene una “vieja lucha”, desde que era estudiante, porque no cree que “el hombre es el lobo del hombre”. “Si yo no tuviera confianza, no me dedicaría a esto. ¿Me falló la confianza? Sí”, enfatizó.

Lacalle también se refirió a la polémica que se ha desatado en las últimas semanas en torno a las ollas populares y el Mides. “El tema de la alimentación ha bajado a una discusión política innecesaria o injusta. Con eso no se puede hacer política: o se lleva el plato de comida o se hace política. A veces indigna que sea discusión política para llevar agua a su molino”, consideró, en clara alusión a la Coordinadora Popular y Solidaria.

También habló de la transformación educativa y la defendió, argumentando que es una apuesta “del mañana”. “Estamos convencidos de que hay que mirar para adelante. La casa ya no está atrás”, indicó.

Respecto de la marcha del Mercosur y su apuesta por mayor flexibilización, afirmó que, si se guiara por “afinidades políticas” con otros gobiernos, Uruguay estaría “frito”. “Hay organismos internacionales que son club de amigos”, lanzó.

Agregó, como ha dicho en otras ocasiones, que “está fuera de discusión” que Uruguay “se va a abrir al mundo”: “Le guste a quien le guste”, dijo.

El presidente también habló sobre su separación de Lorena Ponce De León, y contó que fue a darle un beso el pasado jueves porque fue su cumpleaños. “Tenemos una excelente relación”, indicó. Ante la pregunta de por qué se divulgó la noticia, contestó: “El tema es si vivís con un velo o lo hacés de forma transparente. Yo elijo lo último”.

Lacalle se retiró junto con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el asesor presidencial Juan Seré, y la presidenta de la departamental del Partido Nacional, Laura Raffo.

Al momento de salir por la puerta trasera, Delgado le comentó al presidente, entre risas, que tiene “fans” en todos lados. El jerarca se refería a la cantidad de selfies que había aceptado el mandatario desde el escenario hasta la salida. En un conteo rápido, se pudieron registrar alrededor de 15 fotografías.

“Me haces emocionar, guacho”, le dijo una mujer, quien luego agregó a Montevideo Portal que es argentina. “Mi marido tiene negocios acá y desde hace mucho apoyamos al ahora presidente”, expreso y agregó: “Es un encanto de persona, lo amo”.

