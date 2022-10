Torre Trump: 160 apartamentos, con precios a partir de US$ 650.000, y el 80% ya vendidos

Locales

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

Este viernes se inauguró la Torre Trump en Punta del Este, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou. La edificación tiene siete apartamentos por piso. Más del 80% de la inversión ya fue recuperada y el 60% de la propiedad, adquirida por argentinos.

Según dijeron a Montevideo Portal, la mayoría de los que compraron allí son personas que tramitaron la residencia uruguaya en época de pandemia y ahora apuestan por el mercado inmobiliario local.

La entrega del primer departamento se concretó el 1° de agosto de este año, sobre un total de 160 que conforman la Torre, que tuvo una inversión de US$ 100 millones. El precio de venta de los apartamentos que componen el exclusivo edificio de Punta del Este van desde los US$ 5.500 y US$ 6.000 por metro cuadrado, dependiendo del tipo de unidad. El apartamento más económico ronda entre los US$ 650.000 y US$ 700.000.

En diálogo con Montevideo Portal, el organizador del grupo de propietarios que llevó adelante la conclusión de la obra, Rolando Rozemblum, dijo que lo que se habilitará este viernes será el edificio principal, “el núcleo de la Torre”, que cuenta “con 60 apartamentos terminados”.

“A partir de ahora vamos a entregar tres o cuatro pisos por mes hasta febrero de 2023. Este viernes, además, serán ocupados unos 30 apartamentos, que completan casi los 60 que tenemos prontos”, afirmó el ejecutivo.

Más tarde, en el American Business Forum, Lacalle contó que el 6 de marzo de 2020, en Tacuarembó, habló con el hijo del expresidente Donald Trump sobre la marcha del edificio.

“Esto es fruto de un gobierno que ayudó, propietarios que sacaron lo malo y dejaron lo bueno”, sostuvo tras la inauguración de la Torre, 10 años después de que se anunciara.

