Lacalle sobre polémica de Valverde: “Es jugador de fútbol, no lo metan en la política”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este domingo tras participar de un acto en conmemoración por el 258 aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas a la polémica que se generó después de que el jugador de la selección uruguaya Federico Valverde se agachara cuando el mandatario entregó el pabellón nacional.

En una improvisada conferencia de prensa, Lacalle reclamó que “lo dejen al chiquilín que juega al fútbol”.

“Dejen al gurí quieto. Si me comunico o no va a ser un tema personal. Es jugador de fútbol, no lo metan en la política. Político metiéndose en la selección celeste lo único que hacen es dividir. Yo fui y entregué el pabellón como lo han hecho todos los presidentes de la República. Hasta ahí me limito, después como hincha. La verdad, que hacer pasar a un chiquilín que patea la pelota y la patea muy bien, que juega bien, por camisetearlo políticamente, no me parece justo ni bueno”, dijo Lacalle Pou.

Posteriormente, al ser consultado si viajará al mundial de Qatar respondió: “A la final cuando juegue Uruguay”.

