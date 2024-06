Lacalle sobre obras: “Cada peso que se cobró en impuestos no fue en proyectos fracasados”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este lunes de los festejos de los 150 años de Ciudad del Carmen (Durazno) y además de obras de rehabilitación de la ruta 6 en Capilla del Sauce, en el departamento de Florida.

En Durazno, el mandatario brindó un discurso en el que destacó que “una cuidad unida no quiere decir que toda la sociedad piense lo mismo”.

“Ahora que estamos en la moda de que, si pensás muy distinto te cancelamos, no te escuchamos. Estas villas, estas ciudades, estos pueblos tienen mucho que enseñarnos a los que vivimos en ciudades de la tolerancia. A veces voy a un boliche, una familia y me dicen que no se habla de política o de fútbol. Me da mucha pena porque las sociedades se construyen cuando en política y en fútbol pensamos diferente. Es imposible tener una sociedad unida si es incapaz de escuchar al otro”, afirmó el presidente.

En esta línea, Lacalle Pou reivindicó las plazas “como los lugares donde todos tenemos que estar y encontrarnos”.

Por su parte, en Florida el presidente también hizo uso de la palabra por la celebración de la rehabilitación de la ruta 6 en Capilla del Sauce.

Con un tono más político y con más énfasis en la gestión de gobierno, Lacalle destacó que una de sus prioridades para esta administración era la rehabilitación de la ruta 6.

“Con un agregado, que va a ser cuando conectemos el puente del 329. Vamos a tener una ruta 6 de mucho más progreso y se beneficiarán cada uno de los pagos. Hoy hay más de 1.000 o 1.200 intervenciones, obras del gobierno en Uruguay. ¿Y para qué lo hicimos? Para que la gente sepa en que gastamos la plata. Porque el sacrificio no lo hacen los gobernantes, lo hacen los uruguayos que pagan impuestos. Nosotros lo que tenemos que hacer es devolverlo en obras. Esa es la enorme tranquilidad que nos queda al día de hoy y en los próximos 263 días. Cada peso que se le cobro a los uruguayos en impuestos no fue en proyectos fracasados, ni fundidos, ni dilapidados”, finalizó el presidente.

Participamos en la inauguración de obras de rehabilitación de la ruta 6 en Capilla del Sauce, departamento de Florida. pic.twitter.com/sTtz82Lg3k — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 10, 2024

En el departamento de Durazno, acompañamos a los vecinos de Ciudad Del Carmen en los festejos en el 150 aniversario de la localidad. pic.twitter.com/cgecleySf4 — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 10, 2024

