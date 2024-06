“No es mi estilo”: Fossati negó haber amenazado a Astesiano con pedir 10 años de prisión

Política

Montevideo Portal

La exfiscal y actual dirigente nacionalista Gabriela Fossati se defendió ante la acusación que lanzó en su contra el excustodio de Presidencia Alejandro Astesiano.

Fossati aseguró que ella no lo amenazó con que pediría 10 años de prisión, tal como afirmó Astesiano.

“Pidan los audios, que ahora son públicos, y pidan la conversación que fue inmediata al acuerdo. Van a ver que no [lo amenacé]”, planteó este lunes en rueda de prensa quien estuvo a cargo del caso.

“¿Usted cree que hay algún preso que esté contento con los fiscales?”, agregó. De todas formas, manifestó que, si lo hubiera hecho, “estaba dentro de las potestades de los fiscales”.

“Los fiscales, en general, nos hacemos los duros para conseguir lo más posible. Ahora, en todo caso el problema sería de él y su abogado que no le dijo: ‘No, mirá que 10 no puede darte’”, planteó.

Para Fossati “si hubiera hecho eso, no estaba mal”. “Creo que, si lo hace un fiscal, está bien. No acostumbro a hacerlo porque no es mi estilo”, sentenció.

La denuncia pública de Astesiano

Este viernes, el medio Crónicas del Este publicó una entrevista con Astesiano desde la cárcel de Florida, en la que, entre otras cosas, afirmaba: “Me gustaría que le preguntes a Prieto [su exabogado] con qué me amenazó Fossati a mí para que firme”.

De acuerdo con el citado medio, la fiscal Fossati le dijo que, si no firmaba, le daría una condena de diez años y revelaría a su esposa mensajes comprometedores con otras mujeres.

“Decime, ¿qué hacés? Yo opté por cuidar a mi familia”, había agregado el excustodio.

Montevideo Portal