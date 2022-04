Lacalle sobre medidas económicas planteadas por el FA: “Calculo que tienen financiamiento”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, brindó este martes una conferencia de prensa a las afueras del Campus de Maldonado, luego de mirar un partido de rugby entre personas privadas de libertad de Uruguay y Argentina.

Sobre las medidas económicas sugeridas por el Frente Amplio este lunes vinculadas a congelar combustibles y la exoneración de IVA a 19 productos de la canasta básica, entre otras, el mandatario sostuvo que “hay que ver lo que pide la oposición”.

“No he recibido pedido de reunión, pero me avisaron recién de Torre Ejecutiva que dejaron unas medidas. Calculo yo que tienen financiamiento esas medidas, quiero suponer. Porque medidas podemos proponer todos, bajar el IVA a nada, bajar el combustible a nada. Hay que ser responsable. Entonces, veremos las propuestas que se hacen y contestaremos en la medida de lo posible las que sean factibles de tomar, y las otras explicaremos porqué no”, afirmó el presidente.

Sobre los precios, Lacalle manifestó que “las medidas que ha aplicado el gobierno por ahora no son todas” las que se van a llevar a cabo, pero que se “está tratando de hacer un trabajo estructural para algunos precios”.

“No solo debido a la inflación, hemos tomado medidas con algunos productos específicos, que las hemos extendido. Y hemos optado por la que para nosotros es la medida más justa y específica, que es el aumento a las pensiones, las jubilaciones y los salarios públicos. Además de la convocatoria al Consejo Superior Tripartito para 88 mesas que equivale a 300.000 trabajadores”, afirmó Lacalle, que según consignó Radio Viva de Maldonado.

Agregó que las medidas que puede tomar un gobierno “son siempre insuficientes”, pero “lo que pasa es que uno trata de ser justo con los recursos que tiene”.

“Estas medidas de las pensiones, las jubilaciones y los salarios públicos les cuestan a todos los uruguayos, porque la plata no es del gobierno, en el entorno de US$ 125 millones. Estamos tratando de sostener una economía. A pesar de la pandemia, hemos emprolijado la economía”, añadió.

Fideicomiso de Montevideo y eutanasia

En otro orden, Lacalle Pou se refirió a la postura de votar dividido del Partido Colorado en el voto por el fideicomiso impulsado por la Intendencia de Montevideo, que finalmente no alcanzó las voluntades necesarias en la Junta Departamental para ser aprobado.

“Son ediles de Montevideo, nosotros somos gobierno nacional. Me puede gustar mucho, poquito o nada una decisión de ese tipo, pero no afecta la relación a nivel nacional. Es más famoso porque es en Montevideo, pero si ese voto se va en Treinta y Tres, ¿qué pasa? Si uno se corta por otro lado como pasó en Canelones, no podemos andar teniendo grandes problemas por eso. Es una decisión en la Junta Departamental de Montevideo de un socio de la coalición a nivel departamental”, declaró el mandatario, que de todas formas confirmó mantuvo conversaciones sobre el tema con parte del Poder Ejecutivo.

Consultado sobre una posible ley de eutanasia que todavía debe ser tratada en el Parlamento, Lacalle respondió que ante la posibilidad de “vetar o no vetar la ley”, primero quería ver de “qué se trata” para hablar de la posición que tomará el gobierno.

“Conceptualmente creo que todos somos defensores de la vida. Después veremos en qué condiciones se aprueba, si es que se aprueba ese proyecto”, señaló.

En tanto, sobre el gesto del canciller turco a manifestantes de la colectividad armenia, insistió en que se trató de un hecho “lamentable y una falta de respeto”.

“Ayer el canciller le hizo saber al embajador turco nuestro desagrado. (El embajador) hizo sus descargos y el país ya hizo lo que tenía que hacer”, sostuvo Lacalle.

El presidente dijo también que mantendrá una reunión con el Pit-Cnt, posiblemente el 3 de mayo, luego del Día Internacional de los Trabajadores.

