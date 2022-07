Lacalle sobre TLC con China: “Lo vemos desde un punto de vista netamente comercial”

Política

Dijo que “a veces se mezclan las relaciones comerciales con las políticas” y que, si bien entiende ese punto de vista, no lo comparte.

El presidente Luis Lacalle Pou, junto al ministro y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo y Carolina Ache, informaron que culminó el estudio de factibilidad del Tratado de Libre Comercio con China, lo que da paso al inicio de las negociaciones formales.

“Queremos informar que lo comenzado en setiembre del 2021, que fue el acuerdo de factibilidad en conjunto con China, ha concluido y con satisfacción podemos decir que es positivo, que hemos llegado a un acuerdo que es beneficioso para ambos países, ahora sí empezar formalmente para un Tratado de Libre Comercio”, expresó.

Consultado sobre las críticas a acordar con China por la violación de su gobierno a los Derechos Humanos y sus vínculos con Rusia en medio de la guerra de Ucrania, dijo: “Está todo arriba de la mesa. Nosotros lo vemos de un punto de vista netamente comercial, que no trae otra obligación que la que se suscribe en un Tratado de Libre Comercio”, sostuvo.

“Yo creo que a veces se mezcla, no quiero decir se confunde, pero se mezcla, las relaciones comerciales con las relaciones políticas. Tampoco hay que ser ingenuo, pero esto es un tratado de Libre Comercio y la pregunta que uno se tiene que hacer, cuando se relaciona con el mundo, es: Uruguay tiene producción de calidad y tiene producción de toda índole, en materias primas industrial, la que sea, para exportar. Salimos a buscar mercados —supongamos, no es el caso—, conseguimos uno, ¿le vendemos a ese o no le vendemos a ninguno?”, agregó.

Dijo que “por supuesto” que en la visión de un gobernante “debe estar la posibilidad de abrir el abanico a muchas posibilidades, entre otras cosas para no tener una dependencia demasiado notoria con un país”.

“Si el día de mañana, se puede hacer un Tratado de Libre Comercio, la clásica, con Estados Unidos, que no está en la mesa, pero si pudiéramos hacer uno, por supuesto. La obligación nuestra es abrir mercados y después de abrirlos, no pagar aranceles y competir con otros países que producen lo mismo que nosotros”, manifestó.

Nuevamente, sobre las críticas al tratado con China, añadió: “Entiendo ese punto de vista, no lo comparto. Estamos hablando de comercio, no estamos hablando de obligaciones políticas reciprocas políticas, que Uruguay ha sido muy claro en todos los organismos que integra, para empezar en las Naciones Unidas”.

El camino turco

Lacalle sostuvo que con Turquía, “se optó bilateralmente por un camino distinto”, pero que “estamos en la ruta para determinar la posibilidad de iniciar formalmente la negociación” y que “seguramente en los próximos tiempos haya noticias con relación a otros bloques”.

“Nosotros mientras estemos en el gobierno y estimemos que la vinculación comercial con otras regiones del mundo ayuden a la prosperidad de nuestra gente, vamos a iniciar todas las posibles. Obviamente —y en este tema hay que ser muy delicado—, no es solo la vocación de gobierno, es la vocación nacional. Porque uno inicia acuerdos que van a durar lo que excede a nuestro mandato. Y por eso estos acuerdos tienen que ser conversados, negociados o entendidos entre todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos de nuestro país”.

El pasado 6 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió al Parlamento el proyecto del "Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Türkiye sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones" firmado el 23 de abril de 2022 entre el canciller Francisco Bustillo y su homólogo turco Mevlüt Çavusoglu.