Lacalle reconoció a Lula por aeropuerto en Rivera y dijo que “es descentralización real”

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó este lunes en avión a Rivera para participar, junto a demás autoridades, de la inauguración del primer aeropuerto binacional (en la frontera con Brasil) de América, tras una inversión de US$ 13 millones.

En el discurso inaugural, Lacalle Pou recordó su reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Residencia de Suárez y Reyes en enero de este año y reconoció que el primer mandatario brasileño cumplió con su parte para que el emprendimiento aeronáutico se concrete.

“Le llevé tres temas puntuales. Con Lula vimos que había coincidencias, porque hay una diferencia entre administrar y gobernar. El administrador agarra lo que tiene arriba de la mesa y lo cambia de lugar. El que gobierna tiene una visión, piensa en qué podría estar arriba de la mesa para mejorar la situación de su pueblo. ¿Cómo se logra una visión, cómo se logra gobernar? Escuchando. Conociendo lo que yo siempre destaco, que no es la geografía política, es la humana. Un pueblo se define por la gente que vive en cada lugar”, reflexionó el presidente.

Y añadió: “A mí no se me ocurrió el aeropuerto de Rivera, quizás no se me ocurría nunca. Pero por suerte escucho más de lo que hablo, al menos en campaña. Y había una insistencia contumaz, de la gente y de los gobernantes, por este aeropuerto. Nos sentamos a buscar soluciones y no problemas. Así, el gobierno brasileño y el uruguayo encontraron soluciones”.

Sobre la obra, el presidente destacó que “hubo decisión política y confianza en la palabra”.

“La palabra empeñada que yo le agradecí el otro día al presidente Lula. Es un día en varios planos importantes para el país, importante para el gobierno y, sobre todo, para el que vive en un lugar. Esto es descentralización real”, dijo.

En la cumbre del Mercosur, Lacalle Pou también había reconocido que Lula había cumplido con su palabra tras la reunión.

Según informaron desde Corporación América Airports en Uruguay, el Aeropuerto Internacional de Rivera Presidente General don Óscar D. Gestido es el primer aeropuerto binacional del continente y el segundo en el mundo.

Participamos en la inauguración del Aeropuerto Binacional de Rivera, el primero de estas características en América Latina. pic.twitter.com/hnpHM7kC1m — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) December 11, 2023

Montevideo Portal