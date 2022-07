Lacalle ofreció colaboración a Zelenski para terminar con la “acción ilegítima” de Rusia

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se comunicó telefónicamente en la mañana de este martes con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Según informó en su cuenta de Twitter, Lacalle “ratificó la posición” de Uruguay con respecto a la invasión rusa y “ofreció colaboración” para que se logre terminar con esta “acción ilegítima”.

Had the 1st conversation in the history of ????-???? relations with President of Uruguay @LuisLacallePou. We're grateful for condemning RF's aggression & supporting ???? in international organizations. Urged ????, like other Latin American states, to impose sanctions on the aggressor.