Lacalle prevé defender la LUC en cadena de televisión: “Me siento con el amparo jurídico”

Política

El presidente Luis Lacalle Pou dio a entender en entrevista con Telemundo que será el vocero del no, el voto que respalda los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) impugnados y llevados a referéndum el 27 de marzo, en cadena nacional de radio y televisión.

“¿Usted será el que hable en la cadena de radio y televisión en nombre del no?”, le preguntó Aldo Silva. “Eso dicen. Seguramente”, respondió el mandatario. “Es el proyecto de ley de todo el Poder Ejecutivo, de toda la coalición de gobierno, y está el gancho mío, está la firma mía”, aseguró.

“Lo que yo no puedo hacer es política partidaria, entonces como tengo miedo de pisar la raya, y aparte me gusta, no he ido a asambleas, no he ido a actos. Podría haber ido a lugares a hablar, pero prefiero que no porque se va a confundir con un actos político, político partidario. Entonces, no me corresponde. Ahora, en esta entrevista, ayer en la Asamblea General, lo que puede ser una cadena nacional, me siento con el derecho y con el amparo jurídico y constitucional, y además con la obligación de explicar el por qué sostenemos el no en este referéndum”, dijo el mandatario.

La defensa de la LUC



“En el Compromiso por el País estaba el contenido de la LUC. Con lo cual es gran parte de nuestra agenda de gobierno”, reiteró Lacalle al ser consultado sobre la ley.

“No creo que haya generado ningún perjuicio. Todavía estoy buscando gente que me diga: ‘Me perjudicó la Ley de Urgente Consideración’. Y además desde nuestro punto de vista ha generado beneficios que están muy vinculados a la libertad del individuo y la vida en sociedad. Por ende, decir que no perjudica o que no tranca o trunca algunos planes sería estar equivocados”, planteó.

Sobre la incidencia del resultado del referéndum en sus planes, dijo que la LUC “es una ley que ni le ensancha la espalda a un gobierno ni se la achica, sino que es una señal de la ciudadanía sobre 135 artículos que convengamos que quizá haya un plebiscito sobre la gestión de gobierno”.

La LUC tiene “herramientas que nosotros consideramos importantes, que fueron compromisos y que se están llevando adelante y que volverían atrás”, planteó, y recordó lo que dijo en la radio el exdiputado del Frente Amplio Darío Pérez, quien aseguró que si se derogan los 135 artículos de la LUC “se vuelve atrás dos años o se perdieron dos años”. “Me pareció interesante su razonamiento”, puntualizó.

“Cuando uno lee Compromiso por el País dice: ‘Yo sé a qué atenerme con este gobierno’”, agregó. Para el presidente, derogar estos 135 artículos sería “un paso atrás en materia de seguridad, en la libertad financiera, y esto en el interior es un problema grande, y un paso atrás en el sistema educativo”.