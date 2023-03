Lacalle por el FA y Astesiano: "Abusó de una situación infeliz, donde yo cometí un error"

Política

Montevideo Portal

El presidente Luis Lacalle Pou visitó los estudios de canal 10 para dar una entrevista a Subrayado, instancia en la que respondió sobre diversos temas, desde los recientes anuncios impositivos, la cifra de homicidios y la condena al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano.

“¿Qué fue lo que lo hizo confiar en esta persona que tenía antecedentes y que tenía indagatorias? ¿Qué lo que confiar en él y no en otra persona?”, le preguntó la periodista Blanca Rodríguez, ante lo que el mandatario respondió: “Con el diario del lunes es fácil la respuesta, pero voy a tratar de contestarte en ese momento, en febrero de 2020”.

“Los antecedentes, no sé si con picardía o qué, pero no existían. Los antecedentes se agregan el 7 o el 8 de setiembre de 2021. ¿Por qué te digo la fecha? Curiosamente el día antes lo habíamos pedido nosotros. Nosotros lo pedimos en marzo de 2020 y después en setiembre de 2021. Un día después que los pedimos, mágicamente aparecieron”, dijo Lacalle, quien reconoció que “sí tenía anotaciones”.

“La verdad que el trabajo que había hecho durante las campañas, el comportamiento con mi familia, conmigo, con el entorno… Es un error”, agregó.

Consultado sobre el vínculo que tenía con Astesiano y si estaba todos los días con él, el presidente respondió que no tenían una relación diaria. “No estaba nunca conmigo salvo cuando viajaba, que era la persona que me acompañaba, o cuando tenía una actividad particular, que yo no podía estar o ir solo”.

“Yo tengo dos equipos de custodia: una semana uno, otra semana otro. Él no estaba en ninguno de los dos equipos de custodia, pero con esto no le estoy sacando responsabilidad a mi error. Simplemente te cuento el funcionamiento”, expresó.

Entonces, ante la pregunta de “cómo convive” como persona con “un caso que a diario da a conocer nuevos audios”, el mandatario respondió que “no son nuevos” los audios, sino que “son viejos”, y agregó que “hay un esquema de ir largando audios”. Sobre la difusión de conversaciones, Lacalle dijo: “Si te digo que me acostumbro, no te estoy diciendo la verdad”.

“Yo tengo la consciencia tranquila. De hecho, en todo este proceso no habrás escuchado nunca una crítica -ni desde el principio, ni desde que fueron a detenerlo a la residencia presidencial-, desde ahí a la fecha no has escuchado una crítica al proceso. Siempre nos hemos mantenido con un respeto irrestricto a la separación de poderes y a la actividad de la fiscalía, en este caso de la fiscal. Y tampoco he opinado”, expresó.

El mandatario aseguró que “hay un uso político del tema, mucho de mala fe”. En ese sentido, agregó: “Obviamente hemos visto audios cortados, audios que son extemporáneos, pero es parte de”.

“Se condenó a esta persona, está pagando una pena y yo no puedo opinar mucho más. Está el tema en la Justicia. Lamentablemente, Blanca, uno en estos momentos ve hasta dónde es capaz una persona, un dirigente político, con tal de lograr la destrucción del otro o el crecimiento de su partido político, porque se dijo que era un narcoestado. Nadie en su sano juicio puede decir eso. Se dijo que había una organización delictiva en la Torre Ejecutiva. O sea, se abusó de una situación infeliz, donde yo cometí un error, de una manera increíble, como yo nunca había visto, o pocas veces había visto desde que estoy en la actividad política”, manifestó.

“Pero lo bueno en la vida, y esto tú lo sabes bien porque has vivido, es que en estas situaciones rápidamente emerge saber quién es quién. Como en todo lo malo siempre algo bueno sabés, se sabe quién es leal y quien no, y en este caso leal no tiene ninguna connotación política”, aclaró.

Gestiones en tu nombre

Astesiano decía en mensajes de texto que integran la carpeta investigativa que hacía gestiones en nombre del presidente Lacalle, y lo involucraba. “Esos involucramientos, como por ejemplo cuando él tenía que averiguar adónde iba la madre de sus hijos, ¿eso es real?”, preguntó la conductora de Subrayado. “La gran mayoría de eso no es cierto. Particularmente, lo de la madre de mis hijos, Loli, él tenía la obligación, la custodia tenía la obligación, de hecho Loli tiene custodia hasta el día de hoy, de saber dónde está cada uno de la familia”.

El fin de semana, el programa Legítima Defensa difundió un audio de la fiscal Gabriela Fossati, a cargo de la investigación sobre Astesiano, en la que dice que no puede avanzar en la causa como pretende. Concretamente, la fiscal dijo lo siguiente sobre el fiscal de Corte, Juan Gómez: “Da señales claras en cuanto a que me quiere clavar a mí con los malos resultados de la una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía”.

El presidente destacó que el audio “es de octubre o de noviembre” y que más adelante la fiscal dijo que “si hay alguien que colaboró en la investigación fue Presidencia de la República”. Entonces, precisó que “ese audio es anterior a esta declaración de la fiscal”.

“Desconozco por qué” la fiscal hizo las declaraciones sobre la incapacidad de llegar al fin del asunto “en aquel momento”. “Sí sé y es público, de hecho lo dijo la fiscal, que había recibido de Presidencia la mayor de las colaboraciones, y que el Ministerio del Interior estaba colaborando”.

“Ese audio es anterior. Aquí vemos lo que te decía hace unos minutos: la mala fe en la utilización de registros de voz”, expresó Lacalle.

El Frente Amplio emitió un comunicado de prensa en la noche de este lunes solicitando explicaciones al Gobierno sobre este audio. “Mandales la grabación”, le pidió Lacalle a Rodríguez.

El presidente dijo que este caso no horada la institucionalidad del país, pero consideró que “muchos están haciendo el esfuerzo para que la horade”.

“Todos las días están dando manija: ‘la institucionalidad del país’, ‘la institucionalidad del país’. ¿En qué país va la Policía a la casa del presidente a las 10 u 11 de la noche, retiene a su custodia, va, lo lleva ante la Justicia, nadie interviene, se llega a un juicio abreviado, se condena; ¿en qué vamos a horadar lo institucional?”, se preguntó.

Lacalle le pidió a Rodríguez que “no generalice”, que es “una persona” la que cometió el delito. “No es un gobernante, no es un vicepresidente, no es un ministro de Economía, por ejemplo. Fíjate la diferencia en el abordaje de los temas. En Uruguay renunció un vicepresidente”, recordó.

“Tuvimos ministro de Economía procesado, presidente del Banco República, y nunca se nos ocurrió decir que se erosionaba la institucionalidad, porque funcionó la institucionalidad. La reacción que tenga el Estado en su conjunto y los poderes independientemente, ahí está la salud de la institucionalidad. Si no se hubiera actuado por la Policía, la Fiscalía y la Justicia como se actuó, podríamos estar hablando de una erosión de la institucionalidad”, puntualizó.

“Yo lo que veo es como que hay una falta de adaptación a que hay un Gobierno que cambió, hay otros que están en la oposición y no sé qué va a pasar, porque la alternancia en el poder ocurrió siempre. Hay como un ensañamiento de ganar a cualquier costo. Y de la democracia y el país tenemos que cuidar todos”, expresó.

Montevideo Portal