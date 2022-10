Lacalle: la respuesta de si se arrepiente de ser presidente y a quién responde el celular

Política

El mandatario contó que no puede entender su vida, sino es al servicio de Uruguay y agregó que hace 11 años tiene su teléfono en silencio.

Montevideo Portal

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado acerca de si está “arrepentido” de ser el primer mandatario de Uruguay. “Estás loco… tas loco”, exclamó ante el periodista Ismael Cala, que lo entrevistó en el marco del American Business Forum.

“Créanme que es real, todos los días me levanto y agradezco ser el presidente de mi país”, agregó Lacalle.

“Me voy a dormir cansado, a veces no duermo mucho, me levanto y digo: ‘loco, sos presidente del mejor país del mundo’”, contó.

Por otro lado, también le preguntaron a qué persona siempre le responde el teléfono y el mandatario contestó: “A mi mamá”, provocando el aplauso del público.

Recordó que hace muchos años que tiene el mismo número de celular y hace precisamente 11 que lo tiene en silencio, sin ningún tipo de sonido o vibración. Sin embargo, cuando nota que lo están llamando y es Julia Pou, responde.

En esta misma línea, dijo que la principal enseñanza que le han dejado sus padres es “el amor” por Uruguay. “Después de la educación que yo tuve, no puedo entender mi vida si no se la dedico a mi país. Me hicieron un patriota”, consideró.

