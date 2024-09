Lacalle hizo “tour” de radios en Expo Prado: su futuro político y la evaluación de gestión

Política

El presidente Luis Lacalle Pou visitó este viernes la Expo Prado, donde se reunió con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay. Luego de ese encuentro, el mandatario dio una serie de breves entrevistas radiales a distintas emisoras que durante la semana realizan sus emisiones dese el predio de la Rural.

En las entrevistas, Lacalle puso énfasis en la gestión de su gobierno sobre “la ruralidad”, señaló en dos ocasiones que el gran tema pendiente de su administración en relación al sector productivo fue no haber desmonopolizado los combustibles, y también contestó sobre su futuro político.

Este último tema fue abordado durante la nota con radio Oriental. “Yo soy un ser político, que no quiere decir que sea candidato o que no sea candidato. Mi vida no la entiendo sin la gente, que eso no necesariamente es pedirle un voto. Es sentarse a escuchar, es tratar de trasladarle algunas cosas. No me veo afuera de eso. No veo mi vida afuera de eso”, dijo.

“Y no hablo de cargos, porque yo soy un agradecido a la vida y al país por el lugar en el que pude estar y desarrollar la vocación de servicio. Sí sé que la vocación pública y de servicio, después de que ingresás y la hacés a corazón a abierto, tu vida ya no es nunca más tu vida. Es un camino de vida. Va a haber que buscarle la vuelta en cómo establecer esos contactos, pero nos vamos a estar viendo”, añadió.

Lacalle Pou también estuvo en radio Rural, donde le pidieron que realice una evaluación de su gobierno. “Conforme no, satisfecho sí. Conforme es cuando te plantás con seis y medio. Siempre quedan cosas por hacer”, respondió en primera instancia. “Objetivamente, yo no lo puedo evaluar. Los números que Uruguay maneja en cuanto a empleo, a salario real, a inflación, inversión, todo eso son números objetivos”, sumó.

También señaló que el gran tema pendiente de su administración en relación al agro fue no haber logrado la desmonopolización de los combustibles, a lo que minutos antes también se había referido en radio Carve.