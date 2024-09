“Me gusta más que el dulce de leche, pero...”: Lacalle sobre el futuro de la coalición

Política

El presidente de la República Luis Lacalle Pou brindó este viernes una entrevista a Valor Agregado de radio Carve, en la que, entre otros temas, fue consultado sobre cómo veía el futuro político de la coalición de gobierno y el funcionamiento de los socios.

Sin embargo, ante la consulta, el presidente se excusó de contestar, bajo el argumento de que no puede ingresar en cuestiones de política partidaria. “No puedo [responder]. Me gusta más que el dulce de leche, pero no puedo”, respondió Lacalle.

Antes, en la entrevista, el presidente señaló que, desde su punto de vista, el principal tema pendiente de su administración con el agro es no haber logrado apoyo de sus socios para implementar la desmonopolización de Ancap.

“No hubo consenso en eso. A mí me hubiera gustado. No sé si bajaría dos o cuatro pesos, o si sube 0,5. Pero conceptualmente, un país que no ha descubierto grandes yacimientos de petróleo, que no explota petróleo, un país que tiene el 90 y pico porciento de renovables y que va rumbo al hidrógeno verde, que va a seguir consumiendo combustibles fósiles, pero ¿no será momento de liberalizar realmente? De eso me quedo con...”, apuntó. “Pero la política es el arte de lo posible y la mitad más uno hace más que la mitad menos uno”, completó.

De todos modos, el mandatario defendió el sistema de precios de paridad de importación implementado como parte de la negociación de la Ley de Urgente Consideración, ya que “lo que ha hecho es transparentar el precio de los combustibles”. “¿Es el sistema perfecto? No lo es. Es el que tuvimos los votos para hacer”, remarcó.