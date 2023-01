Lacalle en Celac: “Hay países acá que no respetan la democracia ni los derechos humanos”

Política

Montevideo Portal

En un discurso que tuvo una duración de aproximadamente 10 minutos, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, planteó en la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeños (Celac) avanzar en una zona de libre comercial para toda América Latina, que abarque “desde México hasta el sur de Sudamérica”.

En la segunda parte de su alocución, el mandatario uruguayo cambió el eje discursivo y se refirió a las democracias y a la falta del respeto a los derechos humanos en algunos países miembros de la Celac.

En esta línea, el mandatario uruguayo señaló la condena que la Celac hizo tras las acciones desestabilizadores en Brasil algunos días atrás, pero reclamó que no se tenga "una visión hemipléjica según el perfil ideológico" al medir parámetros democráticos.

Amigos ideológicos

"A veces generamos organismos, institucionalidad, cuando en realidad tenemos ahí las posibilidades de comerciar libremente. Muchas de nuestras economías son complementarias. Estoy seguro podríamos avanzar en ese sentido. Practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos. Para que este tipo de foros subsista en el tiempo tiene que generar esperanza, que se genera sobre el camino andado. Sobre la palabra puesta en práctica en la acción. Para que estos foros subsistan no pueden tener el carácter de club de amigos ideológicos. Es más, en la variedad, en el cambio y en la alternancia estará la fortaleza de esta organización. En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá y no sabemos quién nos va a suceder ni cuál va a ser su ideología", afirmó Lacalle.

El presidente prosiguió y agregó que había discursos que se habían hecho en la cumbre que compartía "casi totalmente, otros la mitad" y otros que no compartía "casi nada".

"Aun así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Por eso, cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales. Lo que sucede es que cuando cambia la ideología de un lado o de otro, los foros se desvanecen. Y nace otro foro y otro foro sucesivamente. Ahí es cuando el derecho internacional empieza a perder la confianza de los pueblos", alertó el presidente.

“Por eso pasar a la acción, pequeños pasos, pero que sean en una dirección. No grandes discursos que nos congelen bajo títulos de solidaridad y otros conceptos que son muy lindos pero que a veces no se ponen en práctica. Se habló hoy aquí acerca de la condena a las acciones desestabilizadores sucedidas en Brasil. Pero tampoco podemos tener una visión hemipléjica”, afirmó Lacalle.

El mandatario hizo referencia a la declaración de 100 puntos que va a suscribir la Celac, que “habla del respeto a la democracia, a los derechos humanos y del cuidado a las instituciones”.

“Bueno, claramente hay países acá y ya fue dicho que no respetan ni la democracia, ni las instituciones ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones según el perfil ideológico. Entiéndase esto como una visión positiva de la integración. Cuando Uruguay toma este tipo de decisiones de integrarse, lo hace como nación, como Estado. No lo toma un partido político de una ideología. Hoy me toca a mí estar acá, dentro de dos años estará otro presidente empujando para que esta comunidad tenga logros efectivos para nuestros pueblos”, finalizó.

El cruce con Díaz-Canel en 2021

Lacalle Pou volvió a encontrarse en esta cumbre con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien ya tuvo un cruce en 2021. En esa oportunidad, el presidente uruguayo también cuestionó a Maduro, que no concurrió a la cumbre que se está desarrollando en Argentina.

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firma, debemos decir con preocupación, que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, dijo Lacalle Pou durante su discurso en la cumbre.

Díaz-Canel, a su turno, le respondió que el discurso “denota desconocimiento de la realidad”.

“El coraje y la realidad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente Luis Lacalle Pou no mencionó”, dijo el presidente cubano.

“Escuche usted a su pueblo, que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal, en realidad, un paquetazo neoliberal”, agregó.

Lacalle Pou le respondió que en Uruguay existían “resortes democráticos” para que la oposición pueda “quejarse”, algo inexistente en Cuba.

El mandatario uruguayo había mencionado además había utilizado una cita de la canción Patria y Vida interpretada por los raperos cubanos Yotuel Romero, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky y el grupo Gente de Zona.

“Quiero citar simplemente, y no son palabras mías, una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno: 'Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente; quién les dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente'", dijo Lacalle al finalizar su discurso.

Montevideo Portal