Lacalle dijo que su gobierno no hace “gárgaras con el desarrollo social y la asistencia”

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio un breve discurso público durante la inauguración del Hospital del Cerro en la tarde de este lunes.

Luego de una semana convulsionada para el gobierno, que terminó con la renuncia del dos ministros, un subsecretario y un asesor de presidencia, Lacalle dijo que la jornada del lunes era “un día particularmente importante para todo el equipo de gobierno”.

Rodeado de cientos de personas, varios de ellos manifestantes en contra del gobierno, manifestó que “por suerte” hace más de 20 años que visita el barrio en donde se inauguró el centro de salud.

“He caminado a lo largo y ancho, no solo de acá sino de La Paloma, de Santa Catalina y todos los barrios que se van a ver beneficiados con esta obra”, expresó, y agregó: “Cada vez que venía había reclamos muy justos, algunos se solucionaban, otros no, y el que no se solucionaba y la gente pedía como prioridad era el Hospital del Cerro”.

A continuación, hizo referencia a la promesa que hizo durante la campaña presidencial, cuando manifestó que, de llegar al gobierno, construiría la clínica hospitalaria que consolidó este lunes, casi cuatro años después.

A medida que el volumen de los gritos y los bombos que se escuchaban desde el fondo de la multitud se intensificaba, así lo hacía la voz del mandatario. Finalmente, decidió referirse a los manifestantes. “No se tiene la razón porque se levante el volumen o porque se grite”, lanzó. “Siempre admiré el coraje silencioso, que es el que se demuestra en el sacrificio, en el trabajo, defendiendo las opiniones y respetando a los demás”, ponderó.

“Creo que en el fondo estamos todos contentos de que el Cerro tiene un hospital, porque van a ir los hijos de los que están más acá [señalando a las personas en primera fila que aplaudían a cada cosa que decía], y van a ir los hijos de los que trajeron los carteles [en referencia a los que portaban pancartas con mensajes como: ‘Con un hospital no se tapa la corrupción, la mafia ni el hambre en niños’].”

Asimismo, se refirió a lo que para él es la “esencia de la asunción de la responsabilidad del gobierno”: “No hablar en contra de nadie” y “no gritar ni descalificar”.

“Nosotros no llegamos a cambiar una mitad por la otra del Uruguay, nosotros venimos a unir, y eso se predica con el ejemplo”.

Según manifestó Lacalle Pou, “este ha sido un gobierno con un componente social”, y consideró que “donde hay un uruguayo, ahí tiene que estar el gobierno y el sacrificio”. “Y por suerte no le ponemos marca ni pelo a quien ayudamos”, añadió.

“No hacemos gárgaras con el desarrollo social y la asistencia a los que más necesitan, porque se hace y no se dice, y porque de acciones que no son puramente materiales, pero son conceptuales y de libertad, allí estuvo la vocación social del gobierno”, manifestó.

Con relación a este último punto, se refirió a su negativa a declarar la cuarentena obligatoria durante la pandemia del coronavirus (2020-2021). “Nosotros nos negamos a encerrar a la gente que tenía que llevar el peso para la casa. Y no había decisión más difícil y revolucionaria que darle la libertad a la gente”, ejemplificó.

