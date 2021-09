Lacalle defendió traspaso de fondos de Colonización para la erradicación de asentamientos

Política

El presidente Luis Lacalle Pou visitó este miércoles la Expo Prado y allí habló temprano del paro del Pit-Cnt y defendió más tarde de la propuesta del Poder Ejecutivo, enviada en la Rendición de Cuentas, de quitarles fondos al Instituto Nacional de Colonización (INC) para crear un fideicomiso para la erradicación de los asentamientos.

En declaraciones a Valor Agregado de Radio Carve, el presidente dijo que “acá no hay voracidad fiscal y acá hay algunos que están en la misa y en la procesión”.

“Resulta que dicen ´estamos a favor del fideicomiso, estamos a favor de solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, pero de otro (lugar) hay que sacar la plata´. La plata no abunda”, respondió el mandatario

“¿De dónde quieren sacar la plata?”, se preguntó el presidente, y respondió: “Esa es la fórmula que encontró el gobierno, que dicho sea de paso Colonización queda con US$ 15 millones de funcionamiento".

"Si se quiere un fideicomiso para solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, el dinero está ahí. El que vote a favor en el Presupuesto estará ayudando a estas familias y el que no vote, no. El que quiera fideicomiso para erradicar estos asentamientos tiene que votar esta financiación porque otra no hay", dijo el mandatario en rueda de prensa.

El mensaje del presidente parece estar dirigido a Cabildo Abierto, cuyo líder, el senador Guido Manini Ríos, ha cuestionado que se quiten fondos de Colonización para financiar programas de erradicación de asentamientos. De hecho, el senador participó este martes de un campamento de colonos, en el que se encontró con el expresidente José Mujica.