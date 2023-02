Lacalle apuntó a “dos medios” que “tienen una vinculación política” y dosifican chats

Política

Montevideo Portal

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó este jueves que “dos medios de prensa”, a los que no nombró, pero dijo que “claramente tienen una vinculación política”, son los que “van filtrando” y “dosifican” la publicación de los chats que involucran al excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

“Es claro que las conversaciones, los chats, los mensajes, desde el 29 de setiembre alguien se lo dio a uno o dos medios de prensa. Ustedes los conocen, son colegas de ustedes. Esos dos medios de prensa claramente tienen una vinculación política. Claramente. Esos medios de prensa, diariamente, o semanalmente, van filtrando información, ponen la música, y todos los que estamos acá bailamos al ritmo de la música que ponen dos medios de prensa”, dijo Lacalle Pou en una rueda de prensa en Treinta y Tres, en clara referencia a TV Ciudad y La Diaria.

El mandatario dijo que no podía adjudicar intenciones, pero afirmó que la información “se dosifica”.

“Yo intenciones no puedo adjudicar. Esa es la realidad. Si dije algo que no es cierto, pido que me corrijan. Entiendo que no van a hablar de colegas, pero ustedes conocen mejor que yo cuál es la situación y cómo se dosifica. Es más, tampoco pido me lo contesten, pero ustedes saben uno o dos días antes cuál es el chat que va a salir. Porque esos colegas se encargan de llamar y decir cuál es el chat que va a estar en la vuelta. Yo no voy a adjudicar intenciones porque no me corresponde. Estoy hablando de lo que pasa”, agregó el presidente.

Lacalle Pou tuvo en julio de 2022 un episodio en el que se refirió a TV Ciudad como un medio partidario. El presidente visitó por entonces la sede del Frente Amplio para explicar el anteproyecto de reforma de la seguridad social que será discutido en el Parlamento.

Al estar rodeado de periodistas de diferentes medios de comunicación, el presidente dijo: “Primero los medios locales”. Segundos después, entre risas, señaló: “TV Ciudad”.

Montevideo Portal